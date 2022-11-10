  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/11/2022

胡潤百富榜出爐！農夫山泉鍾睒睒蟬聯中國首富／李嘉誠超越「雙馬」排第4！最多富豪屬咩生肖？（附10大排名）

#打工仔 #人民幣 #OL #創業 #胡潤百富榜 #農夫山泉 #鍾睒睒 #中國首富 #李嘉誠 #生肖 #百富榜 #百富榜 #馬雲 #馬化騰 #騰訊 #阿里巴巴 #抖音
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　中國百富榜名單出爐！胡潤研究院日前公布 2022 年《胡潤百富榜》，農夫山泉董事長鍾睒睒再度蟬聯中國首富，身家比去年逆市增長 17% 至 4,550 億元人民幣，連續兩年登上中國富豪的榜首，同時也創下 20 多年來中國首富財富的最高紀錄。而去年才首次上榜的李嘉誠則憑 2,200 億人民幣身家，由去年的第 8 位躍升至第 4 位，排名更是 5 年來首次超過馬雲和馬化騰！報告還提到最多富豪的所屬生肖，即睇詳細上榜富豪名單。


百富榜三甲不變 李嘉誠排名急升上第4


　　報告指，今年有 1,305 位個人財富達 50 億元人民幣以上的企業家能登上《胡潤百富榜》，比去年減少 11%，上榜富豪的財富也比下跌 18% 至 24.5 萬億元人民幣。而登上三甲位置的富豪與去年相同，由農夫山泉大股東鍾睒睒榮登榜首，胡潤研究院指，他旗下的兩家上市公司萬泰生物和農夫山泉股價表現穩定，業績增長表現突出，其中萬泰生物單計上半年利潤已有近 3 倍增長，農夫山泉的盈利也增 36%，讓鍾睒睒以 4,550 億元人民幣蟬聯中國首富。

 


農夫山泉大股東鍾睒睒連續兩年成為中國首富。


　　抖音創始人張一鳴雖然財富比去年下降 950 億元人民幣，但仍以 2,450 億排名第 2 位，位列第 3 則是寧德時代的曾毓群，財富達 2,300億元。現年94歲的李嘉誠去年才首次登上《胡潤百富榜》，今年便以 2,200 億元連升四位至第 4 名，5 年來首次超越騰訊的馬化騰和阿里巴巴的馬雲，並成為港澳台排名最高的富豪。緊隨其後是騰訊的馬化騰，以 2,150 億元人民幣位列第 5，比去年下降一位。


下一頁：百富榜10大排名＋最多富豪所屬生肖

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #人民幣 #OL #創業 #胡潤百富榜 #農夫山泉 #鍾睒睒 #中國首富 #李嘉誠 #生肖 #百富榜 #百富榜 #馬雲 #馬化騰 #騰訊 #阿里巴巴 #抖音

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk