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11/11/2022

團進團出首團最快下月中抵港 泰中介搶灘「首班車」 最壞打算旅巴食飯盒

#旅遊業 #團進團出
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　　【晴報專訊】疫下旅遊業陷冰封，政府在堅守「0＋3」入境下，本月推出「團進團出」安排，容許入境團抵港首3日持「黃碼」仍能遊景點及嘆美食。業界透露，首團來自菲律賓及泰國客，最快下月中入境，3日2夜團費、不包景點門票，每人僅約1,500元。有泰國中介公司極「進取」，已組2團共60多人於本月20日訪港，望趕上「團進團出」首班車。

 

「團進團出」首團團費約1,500元，如計及指定景點門票，約2,000多元。（資料圖片）

 

　　惟旅議會指，政府仍需釐清法律事項，暫未有落實時間表。據知，旅行社已作最壞打算，旅客可能要在「旅遊巴上食外賣飯盒」。

 

　　旅議會副主席謝淦廷透露，首團最快12月中入境，來自菲律賓及泰國，為6至8人的家庭客，3日2夜包食宿團費約1,500元，如計及指定景點門票，約2,000多元。旅議會主席徐王美倫稱，政府仍需釐清法律事項，暫未落實時間表。

 

（資料圖片）

 

　　有份參與接待入境團的吉安旅運有限公司董事總經理黃志偉指，知悉有泰國中介公司已開始招攬旅客，組團於11月至明年1月訪港，更最快於本月20日有2團、共60多人，展開3日2夜行程，但因尚未公佈「團進團出」細節，故暫只能「博一博」，望趕上「首班車」，惟行程和團費都未有，「如趕唔到，旅客就要喺旅遊巴食飯盒」。他稱，聽聞入境團須「包房用膳」，故以酒樓為主，人均每餐約150至200元，團費或需2,000至3,000元。

 

考慮茶餐廳包場用餐

 

旅議會總幹事楊淑芬預料，初期每團20人以下，以公司或家庭客為主。

 

　　旅議會總幹事楊淑芬接受本報訪問時指，政府的防疫底線為「不能接觸藍碼市民」，故須在獨立房間、包場或「封頂式」間隔下讓旅客除口罩用膳，但亦要給予一定旅遊體驗，提供較多餐廳選擇，「早餐可在酒店function room或包餐廳，午餐及晚餐亦可在酒樓，甚至在茶餐廳包場或獨立範圍進行」。至於指定景點觀光，她說，須由導遊帶領，團友有特定團章記認，但不會「全程跟足」，主題樂園可自由活動，如要享用園區內的餐飲車或小食亭，須到指定範圍進食。

 

（資料圖片）

 

　　楊坦言，相關安排是基於估計短期內難落實「0+0」，業界冀在可控範圍內重開入境團，「不期望即時有生意可賺錢，但現時反應正面，證明海外客無忘記香港」。她料初期每團人數為20人以下，以公司或家庭客為主，短途客逗留3至4日，長途客則不逾7日。

 

未全面通關 旅社看淡措施

 

　　但中小旅行社救亡組代表曾志堅說，業界看淡措施，認為本港尚未全面通關及仍有防疫限制，「條街都是無人氣」，擔心嚇怕旅客。金記冰室行政總裁謝海發指，茶餐廳面積細，如包場後須清潔及消毒，又不能迎「街客」，最終令生意不升反跌。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，「黃碼專區」如倒流至疫情初期的「ABCD」區營運模式，質疑食肆職員若需額外安排服務團客，恐增人手壓力，相信僅大型酒樓能負荷。

 

持牌導遊領隊流失7千人 疫下150間旅社消失

 

（資料圖片）

 

　　截至今年8月，本港旅行社數目跌至1,665間，楊淑芬指數量較2020年少逾300間，但去年仍有約150間新註冊旅行社，不少是老牌旅行社結業後，由內部人員自組2人公司，望疫後再大展拳腳。而持牌導遊及領隊人數僅剩約1.1萬人，較2019年約1.8萬人，即流失達7,000人。

 

　　但有旅行社最近亦恢復招聘。東瀛遊表示，員工數目由高峰期逾600人，減至逾200人，故下周六（19日）將舉辦招募開放日，目標請逾100人；員工加薪亦近雙位數字。縱橫遊亦於本月起加薪9.2%，行政總裁袁振寧說，公司現有約80名員工，部分領隊及導遊以兼職形式帶團。

 

轉載自: 晴報

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