借出100萬拍《正義迴廊》？ 郭富城拒認「K先生」：無投資電影

【晴報專訊】郭富城（城城）和鄭秀文（Sammi）昨日出席珠寶概念店揭幕活動，日前電影《正義迴廊》監製翁子光自爆獲「K先生」借出100萬拍攝該片，引來網民競猜誰是K先生，城城及古天樂都成熱門人選；不過城城昨日開腔否認，強調會以演員身份支持新導演。



郭富城昨日戴黑超及佩戴鑽飾現身，他表示受太太方媛影響，近年也愛上鑽飾︰「當自己年紀再成熟啲，都會揀啲優雅鑽飾，戴咗氣場都好啲。」城城每年送鑽飾賀太太生日，亦會送小朋友鑽飾給兩名女兒，會否幫囡囡儲定嫁粧？他說：「交畀太太，佢30幾歲仲年輕，依家享受戴鑽飾，等囡囡年紀大啲，佢到時再交畀囡囡，（母女）可以輪流戴。」



Sammi零片酬拍《流水落花》



提到翁子光口中的「K先生」成謎，城城笑着反問：「點解佢（翁子光）唔開名呢？（網民估係你？）唔係我喎，我都無投資電影，咁已經水落石出啦！我支持新導演係喺演戲方面，做個好演員。」另外，城城透露已入紙申請紅館明年年尾的檔期︰「希望成功啦，頭先上台都好想跳兩下，好期待。」





同場的Sammi透露喜愛用首飾襯衫，提到她早前接拍新晉導演賈勝楓的電影《流水落花》，Sammi自爆零片酬拍攝︰「我免費幫佢拍，成件事意義好大，第一，好想幫香港新晉導演；第二，我相當鍾意個劇本，所以乜都無考慮就拍。」

城城與Sammi同樣身體力行支持香港電影。