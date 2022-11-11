前列腺癌新症激增逾5成！27個男人就1個中招！尿頻、排尿難及早求醫，50+要定期檢查

前列腺癌是本港第3大常見男性癌症，最新數據顯示新症數量較10年前飈升55%，每27名男士便有1人中招。由於前列腺癌病徵未必明顯，不少人到晚期才發現患癌，令存活率大減。香港癌症基金會提醒，當出現經常尿頻、排尿困難等症狀時，應盡早求醫，若有近親曾患前列腺癌更應及早檢查，年逾50歲的男士更應定期進行驗血以保萬全。

香港癌症基金會服務中心自2014年定期舉辦「前路無阻」系列活動

香港癌症資料統計中心最新數據顯示，在2020年本港有2,315名前列腺癌患者，佔男性癌症新症約13.9%；與2010年相比，前列腺癌新症上升55%，屬發病率升幅最快的癌症之一。香港癌症基金會指，前列腺癌早期或無任何症狀，男士容易掉以輕心，直至晚期才發現患病，「若在第一至三期介入，存活率可達97%或以上，但至第四期已降至45%，故前列腺癌亦是本港男性第4大致命癌症。」

男士50歲起宜定期檢查

基金會表示，男士若出現突發性尿急、經常尿頻或排尿困難等異常情況，或近親曾患前列腺癌，便應留神。即使未出現症狀，男士從50歲起應定期進行前列腺特異抗原（PSA）檢查，只需簡單驗血便可判斷患上前列腺癌風險，以便及早介入。

前腺會主席兼病友李德光指，於2017年確診前列腺癌，當時已到第3期癌症，通過33次電療，病情才受控，現時仍要定期覆診，及做PSA檢查監察身體情況。他提醒男士，如發現小便有問題，應立即與醫生商討，「愈早期發現，愈能增加痊癒機會。」

基金會補充，適逢全球性慈善運動「十一鬍子月」於本月舉行，今年特意邀請會方的泌尿外科專科顧問醫生何立言拍攝全新教育短片，向大眾講解多項前列腺迷思，如疾病成因、症狀，及治療會否引致勃起障礙等；會方同時會為患者及家屬提供免費支援。