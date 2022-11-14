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14/11/2022

閒時隨周潤發學慢跑 鮑起靜樂做銀髮族︰心態唔可以老

#鮑起靜 #下流上車族 #銀髮族
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　　【晴報專訊】貴為金像影后的鮑起靜，在上周五晚（11日）大結局的《下流上車族》中飾演麻煩獨居老人Emma婆婆，角色寂寞及渴望家人關愛的心情，反映社會上老人抑鬱的問題。現年72歲的鮑姐，依然容光煥發、朝氣勃勃，拍戲以外，閒時鑽研演技，或行山慢跑，她笑言雖然老了，但心態不能老，要在能力範圍內活得充實，才能安享晚年。

 

 

　　鮑起靜在《下流上車族》中與林敏驄及江美儀合作，提到首次拍劇的阿驄，鮑姐笑指對方經常爆肚：「阿驄唔睇劇本，好多即興嘢，美儀下下都回到佢，雖然我無美儀咁勁，但拍拍下都得，好多意想不到嘅效果出嚟，無論笑同喊，都有啲嘢撞到出嚟。」向來予人輕浮感覺的阿驄，拍攝時令鮑姐相當意外：「以為阿驄成日搞笑，都會覺得佢拍唔拍到喊戲或者感情戲？但原來佢拍到，有場戲講到佢同美儀激動到要離婚，我見佢咁慘就勸佢，我身為一個媽媽嘅心情，見到個仔咁痛苦，一下子悲從中來，但講講下兩個人一齊喊，其實劇本原本無，但出嚟效果好好。」

 

在《下流上車族》與江美儀及林敏驄合作，鮑姐笑指阿驄經常「爆肚」。（《晴報》圖片）

 

尋找興趣為生命「保鮮」

 

　　《下》劇中的Emma婆婆是獨居老人，親生仔及愛犬不在身邊，令她倍感寂寞，反映社會上不少老人家面對的難題。踏入銀髮族的鮑姐，雖然臉上有歲月痕迹，但依然容光煥發，她又經常哈哈大笑，旁人都感受到她的喜樂，沒有絲毫年老欷歔的感覺。「一個人年輕時，可能會擔心自己老咗會點，但老咗就會坦然面對。我覺得老人家唔係唔認老，係要認老，知道自己70幾歲，就要諗自己點樣可以活得好？係咪下下都要人照顧你先？好似『老咗唔可以咁做』呢啲，千祈唔好咁諗呀！心態唔能夠老，喺你能力範圍內，身體無乜疾病嘅話，可以去做嘢或者做義工。唔使好似我哋咁樣拍戲，但都可以做下義工，關心下身邊人，令自己生活充實，咁樣過晚年會好啲。」

 

鮑姐跟隨周潤發（右）學習慢跑，結果跑出興趣。（FB圖片）

 

　　活得積極、尋找興趣來建立生活寄託，鮑姐令自己的人生變得豐盛，想到就做，隨心又隨意。「我唔使做嘢時都好忙，不斷睇戲，身為演員要不斷吸收新演技、新嘅做戲feel（感覺），要睇好多戲不斷學習。我會提醒自己，演戲創作天地無限，Emma婆婆其實有好多演法，自己揀一個去做，當中有好多學問。其實一般老人家可以搵自己喜愛嘅事，好似睇書、交朋友、打麻將，搵出生活情趣，生活先有快樂。」鮑姐亦找到自己的興趣，令生命「保鮮」：「我以前唔做運動㗎，但跟咗發哥（周潤發）學慢跑，我就愛上咗，每日郁下跑下。跑步未必身體好，但搵到生命意義，會熱愛生命。呢啲要自己尋找，自尋快樂，唔可以自尋煩惱。我有好多樂趣，但唔會有太多計劃，隨遇而安，無工作就休息，同朋友開心咁過，就係咁簡單。」

 

放手讓子女獨立

 

鮑姐與丈夫方平享受生活，心態仍然年輕。（FB圖片）

 

　　鮑姐與丈夫方平育有一女方之樺，女兒16歲時已到英國讀書及定居，並組織自己家庭。劇中的Emma婆婆想跟兒子去日本生活，但現實中的鮑姐耍手擰頭，不願去英國生活︰「從來無諗過離開香港，老人家嘅事，年輕人未必明白。好似Emma婆婆咁，以為日本好好，真係傻傻地，千祈唔好諗呢啲，無一個地方，會比喺你生長嘅地方過餘生更好。」縱使分隔千里，一家人每天靠視像見面，有時為了見兩名孫兒，兩老甘願捱夜。鮑姐笑說︰「因為時差，有時我哋夜啲瞓，就可以睇到啲孫食晚飯、放學。啲小朋友放假好忙，學游水、學中文，好忙碌㗎！」疫情所限，一家已沒見三年多，鮑姐計劃下月飛倫敦見心肝寶貝們。

 

鮑姐女兒一家在英國生活，但鮑姐無意移居當地。（FB圖片）

 

　　對於獨生女兒，鮑姐以開放及信任的態度讓女兒成長，見女兒長大後持家有道，也倍感安慰︰「我好驕傲㗎，我個女喺英國好唔容易，所有嘢自己做，請唔到姐姐，要返工又湊兩個小朋友，接送返學放學，又要煮飯，好了不起！16歲前阿女乜都唔使做，有媽咪照顧，我估佢初初去到連水都唔識煲。佢喺英國慢慢成長，依家做一家之主，覺得佢叻過我。」鮑姐引用Emma婆婆的例子，Emma婆婆因兒子移民日本而大發雷霆，但鮑姐覺得老人家要支持和體諒年輕人︰「仔女大咗有自己新生活，有佢哋自己新天地、生活圈子同家庭，我哋只能夠祝福、探訪、默默支持佢。」

 

劇中，Emma婆婆嬲兒子移民日本，現實中的鮑姐則認為老人家要體諒年輕人。

 

轉載自: 晴報

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