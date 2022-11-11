之前說有錢人甚麼也有計劃，絕少即興，因為他們不願冒險。



英國BBC電視台曾經拍攝一部大型追蹤紀錄片，片名叫「人生七年」。從1963年開始，畫面一直追蹤5種不同階層家庭裏14個7歲兒童，他們的人生軌跡。

他們有來自上流富豪家庭，有來自中產家庭，亦有的來自孤兒院。之後每隔7年電視台就會再一次採訪這14個孩子的生活狀況。這樣追蹤紀錄一直拍了63年，直至到他們70歲。

63年已經差不多是一個人的一生。當年孩子已經變了白髮老翁。人生早已定型，甚至可以蓋棺定論。

現實就是非常殘酷的，這14個兒童中大多數人的成長軌跡和發展，都擺脫不了階層的巨大影響。有錢人家的孩子，長大了，依然是有錢人，有著體面的、受到人尊重的工作；窮人的孩子長大了，依舊在底層徘徊，一輩子都在為口奔馳。

為甚麼窮人愈來愈窮，富人愈來愈富呢？

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窮人和有錢人之間的鴻溝，不僅是因為擁有財富多寡不同，亦不單是因為機遇差異，或是受教育不同。鴻溝更似是財富基礎、思維方式、財務意識、個人能力、選擇和運氣等造成的牢籠，幾乎很難打破。

第一層牢籠，就是怕窮心態，愈是貧窮的人容易受到怕窮心態影響。甚麼是怕窮心態呢？就是愈是沒有甚麼，就愈是想要甚麼。

一個窮人，在意的是能不能買到更便宜的菜，他寧可走多幾步路，多格幾間店舖的價也要找便宜的菜價。最終他浪費的時間價值，遠遠高於省掉的買菜錢。

經濟學家Sendhil Mullainathan說：人們的視野每因稀缺心態變得狹窄，形成管窺之見，就像通過細小館子的洞口看風景，所看到的永遠只是一邊樹葉。也就是說，稀缺心態讓人的大腦固化。

貧窮不可怕，可怕的是稀缺心態導致的固定思維。他說人們的視野每因為心態變窄，金錢的稀缺會阻礙窮人的認知能力。

他口中的稀缺心態，簡單理解就是窮人怕沒錢、怕輸、怕失去的心態。這怕窮心態導致窮人只顧眼前利益，忽略長遠發展。他提出了寬頻概念，所謂寬頻，就是指一個人的心智寬度和容量。如果這個人寬頻總是被怕窮心態所塞滿，就會影響一個人的認知能力和執行控制力度，最終讓自己生活有一個固定的模式中循環。

怕窮心態，愈窮愈見鬼，怪不得。長期處於怕窮狀態的窮人，會比怕窮心態消耗大量寬頻容量，判斷力和認知能力會因為過於關注面前問題而大大降低，而沒有多餘寬頻來考慮投資和長遠發展。

一個人愈窮，愈變得遲鈍短視。這就是為甚麼散戶只愛問號碼，追逐每天波幅的利潤，而不是認真學習投資之道了。因為他們心態上都是窮人。