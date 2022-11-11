Huawei Mate 50 Pro拍攝功能大突破！配置可調校10級物理光圈鏡頭，年度最強攝力手機！

Huawei新一代旗艦手機Mate 50系列終於在港上市，分别有Mate 50和Mate 50 Pro兩款，其中以Mate 50 Pro擁有最強規格。Mate 50 Pro以拍攝功能做賣點，包括有可調校物理光圈鏡頭，更是首台搭載HarmonyOS 3的手機。

（圖片由作者提供）

Mate 50 Pro備有標配版及高配版兩款，標配版內置256GB儲存及提供黑、銀兩色玻璃機身；高配版就內置512GB儲存，採用了獲得瑞士 SGS 五星級玻璃耐摔認⁠證、由Huawei自行研發的「崑崙玻璃」，官方稱比普通玻璃版有10倍的耐摔能力，兼有仿皮機背的「崑崙霞光」色系選擇，兩款型號均支援IP68防水防塵。





Mate 50 Pro前置鏡頭組件就由1,300萬像素超廣角及ToF 3D鏡頭組成。（圖片由作者提供）

手機支援熒幕指紋解鎖功能。

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沿用同系列的中軸對稱設計的Mate 50 Pro，是次換上配備2,616 × 1,212解像度、6.74 吋雙曲面OLED「瀏海」熒幕，支援120Hz刷新率、300Hz 觸控採樣率、1,440 Hz PWM 調光及可顯示10.7億顏色，亦支援屏下指紋解鎖。前置鏡頭組件就由1,300萬像素超廣角及ToF 3D鏡頭組成，能以不同焦距來自拍及支援4K影片攝錄。





Mate 50 Pro沿用同系列的中軸對稱設計，所有鏡頭組件均設在圓環內。（圖片由作者提供）

Mate 50 Pro備有三個主鏡頭，其中超光變鏡頭（圖中最右方）提供了十級物理光圈調校能力。（圖片由作者提供）

Mate 50 Pro採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G處理器，內置8GB RAM及支援NM記憶卡擴展儲存，安兔兔測試有接近86萬分，效能一流。手機也內置4,700mAh電池，支援66W有線快充⁠和50W無線快充，也提供7.5W無線反向充電功能。

Mate 50 Pro是首台支援Huawei超光變 XMAGE 影像技術的手機，配備5,000 萬像素超光變、支援 78°至 100°拍攝的1,300萬像素超廣角及6,400萬像素潛望式長焦鏡頭，提供3.5倍光學、10倍混合及200倍數碼變焦，其中超光變鏡頭提供了十級物理光圈調校能力，拍攝相片時有更真實的景深效果。配合內置的XD Fusion Pro原色處理引擎，拍攝的影像質素異常地高，暫時更以149分排DxOMark攝影手機首名。





機頂設有可作全能遙控器使用的紅外線埠。（圖片由作者提供）

手機採用USB Type-C介面充電，支援66W快速。（圖片由作者提供）

機身右側設有音量鍵和電源鍵。（圖片由作者提供）

Mate 50 Pro支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與NM記憶卡共用。（圖片由作者提供）

總結

筆者曾以Mate 50 Pro在白天或晚上拍攝，相片品質均是頂級水準，可算是年度最強攝力的手機。至於超光變鏡頭的可調校物理光圈，相片的實際景深效果的確比虛擬光圈自然，只是最細光圈只有f/4，筆者認為較合適拍攝人像，難以拍攝深景深的影像。無論如何，Mate 50 Pro的超光變鏡頭已突破了傳統智能手機，有貼近傳統相機的拍攝體驗。





為配合Mate 50 Pro的物理光圈鏡頭，相機加入了相關調校功能。（圖片由作者提供）

搭載Huawei自家的全新HarmonyOS 3作業系統，參與更多的裝置進行協同，也提供更個人化的服務卡片及加強私隱設置。（圖片由作者提供）

Mate 50 Pro採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G處理器，安兔兔測試有接近86萬分，效能一流。（圖片由作者提供）

以光變鏡頭的可調校物理光圈拍攝，相片的實際景深效果比虛擬光圈自然。（圖片由作者提供）

Mate 50 Pro拍攝夜景相片的畫質依舊有頂級水準。（圖片由作者提供）

作業系統：HarmonyOS 3

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G 3.2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB/512GB ROM

擴展：NM Card

顯示屏：2,616 x 1,212像素，6.74吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,300萬像素超廣角 + 3D深感（前置） / 5,000 萬像素超光變 + 78°至 100° 1,300萬像素超廣角 + 6,400萬像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,700mAh

體積：162.1 x 75.5 x 8.5毫米

重量：209克

售價：$7,788（標配版） / $8,988（高配版）

查詢：Huawei 8128 8810