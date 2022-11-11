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11/11/2022

Dress Code學問｜職場新人必學！學懂3大商務正裝、休閒衣著公式，穿出低調時尚感！

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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

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    Pris形象教室

    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

　　職場人必學的Dress Code來了！今天分享以下職場衣著規則，正式度依次遞減：Business Formal （商務正裝）、Business Casual（商務休閒）以及Smart Casual（精緻休閒）。

 

1.    Business Formal（商務正裝）

 

　　最高級別的職業衣著，參加大型商業會議、客戶會面等正式商務場合，可能會被要求穿著「正式商務裝」，這類場景在法律、金融行業比較容易出現。

 

剪裁精良的長褲套裝或裙裝

（外套一般是有領，保守的中性色，例如黑色／深藍色，裙子長度通常為膝蓋上3指寬。）

簡約首飾

　　（比如小巧、有質感的耳釘、手錶，而不是誇張的大耳環或者任何快時尚的配飾單品）；

 

穿搭要點：

 

1.    手袋顏色不能太鮮豔；

2.    指甲需要精心修剪，最好是塗抹透明色或者中性色，而不是大紅大紫；

3.    3-5cm封閉式鞋子（不露腳趾／腳後跟）。

 

2.    Business Casual（商務休閒）

 

　　Business Casual並不意味著可以隨便穿，而是穿著得體的同時又突出品味，是比較常見的職場衣著規範之一。色彩、配飾的選擇上更靈活，通常不同企業對商務休閒的定義會因為職業屬性有所差異，融入新職場時可以根據公司的規定或者同事們的著裝判斷如何穿。

 

商務休閒通常會將西服套裝分開穿

例如：西裝外套+T恤／羊毛衫+半身裙；西裝外套+連衣裙；設計感襯衫+西褲；質感針織衫+西褲等。

相比正式商務的基礎款襯衫，商務休閒的襯衫在色彩、版型上選擇更多，雖然不要求特別傳統，但純色、條紋、暗紋、幾何紋等中性、簡約有質感的元素更適合表達專業度。

可以運用絲巾等配飾增加著裝時尚度，平底鞋、粗跟鞋、高跟鞋都可以搭配休閒商務著裝。

 

3.    Smart Casual（精緻休閒）

 

　　休閒著裝中加入一些正裝元素，或是將正裝穿出時尚感是Smart Casual的精髓，基本款+設計感獨特的單品是非常實用的搭配公式，例如：寬松西服套裝+休閒鞋；西服外套+休閒褲等組合。休閒舒適，可以表達自己的時髦個性，又不會過於隨意。

 

除了過於性感、浮誇的單品，精緻休閒的著裝規則比較自由。

 

小Tips：

 

1.    注重面料、裁剪可以讓你的搭配更有品味；

2.    對服裝的保養、熨燙可以讓你的著裝更有質感；

3.    學習搭配方法可以讓你的著裝更有吸引力、穿衣更省時省力並且時尚感up；

4.    關注我們的專欄，學習更多變美精華！

 

聲明：文字原創，圖片來自於網絡，如有侵權，請聯繫我們刪除，謝謝。

 

 

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