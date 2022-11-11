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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/11/2022

「哦，原來如此」除了Oh, I see，仲可以點講？可以用呢4句表達（附超實用例子）

#職場 #職場英語 #英文教學 #學英文 #原來如此 #英語會話 #語文增值
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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

（Credit：https://stock.adobe.com/

 

　　在工作崗位上，我們每天都需要和不同的人交流，對內的對象可能是上司、同事，對外的對象可能是客戶、合作夥伴，不論對象是誰，當對方道出一番說話後，我們理應禮貌地作出適當的回應，這樣「有來有往」，才可維持一段流暢的對話。用中文和他人對話時，我們經常以一句「原來如此！」作為回應，那麼當我們用英文和對方交談時，如果想要說「原來如此！」的話又該怎麼表達呢？除了 “Oh, I see.” 之外你還會其他表達方式嗎？在整個對話過程中，如果你只會「獨沽一味」以“Oh, I see.” 回應他人的話，就算你不覺得難堪，對方也難免會感到尷尬吧？那麼，在英文表達當中，「原來如此！」還有那些說法呢？本周，筆者就為大家準備了四大例子供大家參考，方便大家記錄下來「旁身」，於日後和別人交談時可派上用場。

 

1. “（Now）I get it!”

「原來如此」／「我現在明白了」

 

（Credit：https://stock.adobe.com/

 

　　假如你想表示本來的困惑已經得以解決了，就可以說“（Now）I get it!”。

 

例子

 

　　●    A：Could you please explain that again? What’s this proposal about?

　　（請問你可以再解釋一次嗎？這份計劃書是關於甚麼的？）

 

　　●    B：Well, our company plans to introduce innovative, eye-catching lines of clothing much more frequently to increase our sales. This is what we plan to design for the new season's products.

　　（是這樣的，公司計劃更頻繁地引入創新而搶眼的服裝系列以增加銷售量。這是我們為新一季的產品而設計的。）

 

　　●    A： Oh okay, now I get it!

　　（哦！我現在明白了！）

 

2. “Ah, so that’s why!”

「喔喔，原來如此！」

 

（Credit：https://stock.adobe.com/

 

例子

 

　　●    A：Wow! The company’s recent advertisements are very creative and very fascinating. Has the company changed the partner advertising team recently?

　　（哇！公司最近的廣告設計得非常有創意且非常引人入勝！我們最近換了合作的廣告團隊嗎？）

 

　　●    B： Yes, our boss recently contacted the top advertising agency in Hong Kong to help design the advertisement.

　　（是的，我們老闆最近與找了全港最頂級的廣告公司幫忙設計廣告。）



　　●    A： Ah, so that’s why!
　　（喔喔，原來如此！）

 

3. “No wonder!”

「難怪」；「原來如此」

 

　　No wonder 的意思是「唔怪之得（難怪）」，這句說話亦可用來表達「原來如此」的意思。

 

例子

 

　　●    A：You look so tired today. Didn't you sleep last night?

　　（你今天看起來很累，昨晚沒有睡好嗎？）

 

　　●    B： I just worked a 20-hour shift.

　　（我剛工作了20個小時。）

 

　　●    A： No wonder!

　　（難怪！）

 

4. “That makes sense.”

「原來如此」？／「有道理」

 

 

例子

 

　　●    A： Hasn't this product just hit the shelves（上架）?  Why is the price suddenly reduced?

　　（這件產品不是才剛剛上架嗎？為甚麼突然減價了？）

 

　　●    B：This is our promotional pricing strategy. The aim of it is to generate some quick demand and spur （激發）consumer interest.

　　（這是我們的促銷定價策，其目的是快速製造需求，從而激發消費者的興趣。）

 

　　●    A：That makes sense.

　　（原來如此。）

 

　　都學會了嗎？有了這四句說話旁身，以後就不怕詞窮了！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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