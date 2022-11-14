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14/11/2022

8000億儲備非小數目 「派糖」視經濟環境 陳茂波︰本財年難免千億赤字

#陳茂波 #財政儲備 #逆周期措施 #虛擬貨幣
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　　【晴報專訊】疫情下經濟持續低迷，政府日前更下調全年經濟增長預測至負3.2%。財政司司長陳茂波昨承認本港市道欠佳，料本財政年度將錄得逾千億元赤字是「在所難免」，但強調政府仍有約8,000億財政儲備，並非小數目；被問到會否再「派糖」，他指會視乎本港經濟環境決定是否採取逆周期措施，現時最重要是做好風險管理。

 

本港今年第三季實質本地生產總值按年收縮4.5%，主因為出口數字下跌。（資料圖片）

 

　　陳茂波昨在電台表示，目前市道不好，本港今年第三季實質本地生產總值按年收縮4.5%，主因是出口數字下跌，因本港作為小型全開放經濟體，易受外圍影響，例如外國經濟欠佳和加息等因素，均令外部需求減少，加上中港運輸未完全恢復，導致本港出口跌幅較大。

 

疫情如受控 將辦更多活動

 

　　他續說，利得稅、印花稅和賣地收入減少，均令本財政年度難以避免錄得逾千億元赤字，但強調毋須對本港經濟發展感悲觀，他指消費及投資方面分別受消費券和工務工程支持，表現大致平穩，目前最重要是做好風險管理，預備在反彈時做得更好。

 

財政司司長陳茂波（資料圖片）

 

　　被問及政府會否再「派糖」，陳稱政府將就新一份《財政預算案》進行諮詢，會視乎本港經濟環境決定是否採取逆周期措施，他強調本港坐擁約8,000億元財政儲備不是小數目，如需採取逆周期措施「撑經濟、保就業」就會做。他又指，短期內如疫情受控，會舉辦更多大型活動；又相信放寬入境檢疫後更多人能外遊，回港後心情轉好、消費也會更闊綽。

 

虛擬貨幣崩盤 反映需持續監管

 

　　陳茂波昨起出訪印尼參與二十國集團領導人峰會，他說抵達後會與當地商界見面，冀透過峰會讓國際社會更清晰知道香港的獨特機會，講好香港故事。

 

　　他另重申，港府上月發表虛擬資產在港發展的政策宣言，近期接連有虛擬貨幣崩盤或相關交易平台申請破產保護，反映相應監管對行業持續發展的需要。

 

 

轉載自: 晴報

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