港版《華燈初上》鄺潔楹受虐踩界 陳法蓉姚子羚《一舞傾城》鬥霸氣

【晴報專訊】由王晶擔任監製的無綫劇集《一舞傾城》以90年代尖東夜總會為背景，集合楊明、姚子羚及陳法蓉等主演，似足台劇《華燈初上》。日前《一舞傾城》在微博發布首段預告片，蔡潔與鄺潔楹分別有激烈床戲及被虐場面，意識踩界。至於飾演媽媽生的陳法蓉霸氣外露，姚子羚則怒踢李嘉下體，畫面夠晒激。

《一舞傾城》海報中的陳法蓉、姚子羚一個企一個坐，設計與《華燈初上》(小圖)有幾分相似。（微博圖片）

劇集《一舞傾城》於今年中開拍時，已開宗明義「參考」去年熱爆的台劇《華燈初上》，故事以昔日香港夜總會作主題，描述一班舞小姐在夜店醉生夢死的人生及愛情經歷，跟以台灣80年代日式卡拉OK為背景的《華》劇非常相似。日前無綫節目巡禮介紹《一》劇於明年推出，最新預告片亦正式發布。劇中場景及演員打扮，皆有濃濃90年代港味，一班舞小姐打扮艷麗，帶觀眾回到香港夜夜笙歌的霓虹年代。

姚子羚狼死摑人，更起飛腳踢中李嘉要害。（微博截圖）

姚子羚狼死摑人，更起飛腳踢中李嘉要害。（微博截圖）

蔡潔連環遭蹂躪

陳法蓉與蔡潔情同姊妹。（微博截圖）

女主角陳法蓉飾演的夜總會媽媽生，似足林心如在《華》劇的角色「Rose媽媽」，陳法蓉在預告片更霸氣道︰「如果你跟我搵食，包你一年搵過百萬。」猶如最強媽媽生。至於姚子羚一樣打扮得花技招展，但她一出腳狠踢李嘉下身，又出手掌摑他人，表現狼死，擺明絕非善類。

鄺潔楹被綁在床上虐打。（微博截圖）

另外，預告片大曬鹽花，蔡潔及鄺潔楹的床戲亦相當大膽，蔡潔在床上被強吻，更疑似被李嘉「霸王硬上弓」；而鄺潔楹更慘情，穿SM服飾在床上遭鞭打，令她身上留下不少傷痕。而莊鍶敏與妹妹莊思明，則以閃閃熱褲的超性感造型出現；早年曾拍攝多部古惑仔電影的「肥屍」梁焯滿，亦在劇中登場，並有刀光劍影的場口。