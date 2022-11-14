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14/11/2022

索價$13,000套票內部認購火速爆滿 黎明演唱會獲名車拉隊捧場

#黎明 #演唱會
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　　【晴報專訊】黎明（Leon）將於12月17及18日，在中環海濱活動空間舉行「Drive In Ultra︰LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert」戶外演唱會，今天起信用卡優先訂票。雖然車輛套票以天價13,000元發售，但內部已超額認購，屆時將有名車車會拉隊睇騷撑Leon，足見天王魅力驚人。

 

Leon相隔一年再度開騷，今次更首次舉行戶外自駕演唱會。（資料圖片）


　　「Drive In Ultra」創立於2021年，為香港本土演唱會嶄新的品牌概念，集合車位觀眾可開着汽車入場，加上現場座位觀眾近萬人，齊齊在露天臨海的場地欣賞演唱會。「Drive In Ultra」今年邀得天王黎明，聯乘著名時裝設計師Vivienne Tam，舉行結集音樂與時裝、別開生面的戶外演唱會。兩場演唱會票價分別為1,380元、980元（座位門票）和13,000元（車輛套票，每部私家車最多可容納4人），今日起信用卡優先訂票，周五（18日）公開發售。

 

演唱會在音樂表演加入時裝元素，配合Leon的經典歌曲，令粉絲超期待。

 

國際著名時裝設計師Vivienne Tam，為演唱會設計全新時裝系列。（viviennetam.com圖片）


　　雖然車輛套票票價不菲，但內部的車輛套票及座位門票已超額認購，原來套票大部分由名車車會認購，屆時必定有超級名車拉大隊捧場，不止台上的天王表演，連台下的名車車陣一樣令人目不暇給。眾所周知，Leon對製作要求極為認真，加上演唱會臨近聖誕及除夕，所以演唱會營造繽紛party氣氛。為了配合Leon獻唱全新及熱爆歌曲，屆時燈光騷及LED幕牆均有嚴謹及安全的安排和設計，無論是歌手表演或觀眾睇騷，都一樣安心又放心。

 

車輛套票的全日通行證將掛有套票專屬的個唱紀念鎖匙扣。


Vivienne Tam推限定系列

　　今年專心為樂壇注入新血的Leon，早前一口氣力捧三個新人單位，包括男新人YUTA、女子組合Lab及16歲女歌手Sophia雅荍。自稱「音樂從業員」、本職為推廣音樂的Leon，未知屆時會否邀請他們上台齊齊演出。另外，今次演唱會將加入時裝騷元素，國際著名時裝設計師Vivienne Tam特別以演唱會「LOVFINITY」主題，設計全新時裝系列，屆時將在演唱會上首度發布，更有名人、名模為系列發布演出；而品牌亦會推出會場限定tee及tote bag，在演唱會當天發售。

 

轉載自: 晴報

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