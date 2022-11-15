台灣賄選行之多年，買票方式千奇百怪

選舉是個超級錢坑，放諸四海皆準。這次美國期中選舉令人印象深刻的一點，就是候選人以錢多取勝，選舉宣傳造勢達到令人咋舌的160多億美元天文數字。下星期台灣即將舉行的「九合一地方選舉」，不少候選人同樣擲下大筆鈔票，其中不少是用於賄選和選舉外圍賭博，成為台式選舉每次都不可或缺的怪現象。

台灣賄選現象行之多年，在地方選舉由於選區範圍小，買票更容易。為了逃避檢察機關追查，買票方式千奇百怪。最常見的是透過所謂樁腳，即地方意見領袖或親友，向特定選民派錢。萬一被查獲，候選人也有脫身的可能，大可以推給所謂的熱心支持者。據台灣警方到目前為止查獲的賄選案件顯示，嘉義縣的村長選舉已喊到新台幣4千元（約港幣990元）一票。金門縣更有所謂「一條龍」的創意買票方式，也就是：議員新台幣5000元、鄉鎮代表3000元、鄉鎮長2000元，選民如果依照這個「一條龍」套票組合「賣票」，將可獲得新台幣1萬元（約港幣2480元）。

離選舉愈近，警方查獲的賄選案信愈多，根據資料顯示，9月查獲362宗，10月更上升至826宗，近1700人被約談。

警方查獲選舉外圍投注站。

外圍賭博也是影響選舉結果方式之一，除了本身經營外圍六合彩的地下賭博站，想借選舉大撈一筆之外，候選人也會透過外圍莊家開出賭盤讓民眾下注。例如選舉陷入膠著時，某候選人透過外圍賭博將自己選勝選賠率提高後，下注民眾一定會將選票投給這位候選人，增加勝選機會。

今年選舉各地查獲選舉外賭博案件多達1千1百多宗，查扣9千多萬賭款。

做選舉外圍賭博的莊家也不是穩賺不賠，可能「輸到甩褲」，像是2004年總統大選，本來國民黨候選人連戰民調領先，但選前一天民進黨候選人陳水扁在台南突然被槍擊，讓選情逆轉。由於買陳水扁贏的賠率高出連戰非常多，加上選民投注兩邊相當接近，多名莊家輸到賠不起，被迫在選後演出大逃亡戲碼。

拜社群媒體發達所賜，今年選舉巨資僱用網軍也是另類遊走法律邊緣的拉票行為，向來擅長「空戰」的綠營更擲下大把鈔票，僱用多個網絡名人做打手。像是被傳媒指為親綠營的粉專「無良公關公司」，在社交網站貼出一份據稱是國民黨找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中的文件，最搞笑的是下方還有國民黨台北市長候選人蔣萬安和相關幹部的簽名。企圖帶動風向，抹黑國民黨台北市長候選人蔣萬安，作法相當粗糙而智障。

果真很快證明文件是偽造，國民黨當然提出控告，這時民進黨火速切割，聲明和這個粉專無關，推過一乾二凈。這也就是網軍的好用之處，出事立即切割，把對黨和候選人的聲望影響降到最低，而且最重要是候選人不會觸犯法律。

候選人幫忙民眾倒垃圾並在垃圾車旁拉票。

當然選舉中真的是有不靠財力，靠自己勤跑基層拉票的候選人。像基隆市就有候選人借著民眾每天出來倒垃圾的機會，幫民眾將垃圾丟上垃圾車，甚至替晚到民眾拿起垃圾追垃圾車，借此博取選民認同。也有不少候選人在早上上班和傍晚下班時間，站在重要馬路口向往來民眾、車輛揮手拉票。亂七八糟的選舉亂象之中，一步一腳印的候選人，畢竟也是有的。