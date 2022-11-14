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14/11/2022

海洋公園全新夜間遊園體驗Chill All Night！星期六免費入場賞光影匯演＋歎豬手配啤酒

#免費入場 #街頭小食 #光影匯演 #雞尾酒 #海洋公園 #啤酒 #樂園 #脆皮豬手 #夢幻水都人工湖 #啤酒大賽 #夜間遊園體驗 #薄餅
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Text: Louise Yuen

　　海洋公園近日推出全新夜間遊園體驗 Chill All Night，逢星期六晚上免費開放夢幻水都人工湖，讓大家欣賞大型光影匯演、舞蹈表演之餘，也可於食尚水都小食亭大歎脆皮豬手和啤酒，而且毋須提前預約入園，周末又多個好去處。

 

　　大型匯演「光影頌」是海洋公園「Chill All Night」的一大亮點，融合原創音樂及大型光雕投影表演，加上震撼的燈光效果及水幕特效，引領觀眾與海洋公園「夢幻水都」湖中的神秘精靈 ANIMO 一起遊歷神秘的大自然。緊隨其後還有另一匯演「光影都會」，以多媒體噴泉投影表演，展現香港歷史、多元文化及大自然之美，帶大家以不一樣的角度欣賞這個城市。兩場光影匯演分別於星期六 7pm 和 8:30pm 上演共 2 場。

 

海洋公園全新夜間遊園體驗「Chill All Night」可欣賞到「光影頌」和「光影都會」2 大光影匯演。

 

　　光影匯演以外，食尚水都的小食亭和酒吧也供應各種街頭小食如薄餅、脆皮豬手，還有啤酒及特式雞尾酒，任大家盡情暢飲。遊戲攤位區更設啤酒大賽、味覺大挑戰等，氣氛超熱鬧！

 

Tapas Bar 脆皮燒豬手

 

活動詳情：

 

時間                     節目

晚上 6 時：           Chill All Night 現場表演開始

晚上 6 時 30 分：    K-Pop 舞蹈表演

晚上 7 時正：         光影匯演 – 「光影頌」及「光影都會」

晚上 7 時 40 分：    啤酒大賽、味覺大挑戰比賽

晚上 8 時 10 分 ：   K-Pop 舞蹈表演

晚上 8 時 30 分：    光影匯演 – 「光影頌」及「光影都會」

晚上 9 時正 ：         活動結束

Chill All Night

開放時間：逢星期六晚上 6 時 30 分至 9 時正

收費：免費入場

詳情：Chill All Night 期間，只有海龍王餐廳、爐炭燒、食尚水都、夢幻水都人工湖及海濱禮品廊繼續開放，園內其他景點將於當天日間設施關閉時間停止運作

網址：www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/chill-all-night

 

 

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