辦公室零和博弈！不是你死便是我亡？同事都是披著朋友外衣的敵人？一個情況就能看出

曾有電台主持人說了個笑話，大意是兩個人在樹林裏走，看見一隻大棕熊走過來。一個人立刻蹲身綁緊跑步鞋的鞋帶，同伴問他：「你怎可能跑得快過一頭熊呢？」

他說：「我跑不過熊，但我跑得快過你便行。」

兩個人之中只有一個被吃掉，這便是個零和遊戲，不是你死便是我亡。許多人把這套物競天擇的生存方式帶入辦公室，宣揚競爭必要性，而且是生死存亡鬥爭。

回顧歷史，人類絕對不可能單靠一己之力在非洲的大草原、在戈壁的大沙漠、在浩瀚的太平洋中存活過來。我們之所以能夠活至今天，族群間的合作關係是不可少的。

人性是自私的，不少自私的人在和人做事時，都採取了自私的態度，而且毫無羞恥之心。

理論上，他可以得一時之逞，卻不可能長久的獲得相關利益。因為其他人在他第一次的自私行為中獲利後，會採取相同的自私策略去應付他第二次的自私行為。

理論上，一個自私的人在其公司內絕不會成功，因為別人不會和他合作。除非他向上懂得鑽營掩飾自己，橫向懂得經營製造矛盾，虛張危機，製造一個只有他才可穩定大局的假象。

辦公室內是否沒有雙贏？是否沒有共同利益？我相信有，一直都相信。不過更多的人卻不相信，認為辦公室內沒有真朋友，有的，都是披著朋友外衣的敵人。

「你們還沒有利益衝突，當利益出現矛盾時，你便發現你所謂的真朋友都不在你身邊，全都在你的對面。」我老師說。

是嗎？我有點懷疑，直至 ——

（待續）