季節限定！超搶手泰國水上火車一日遊！如進入《千與千尋》夢幻世界！（附來回票價及日期）

接近三年沒去旅行，自從香港放寬出入境限制後，不少人都開始計劃自己接下來會去的旅行地點，很多人都會選擇日本、韓國及泰國。想去泰國的朋友可以留意一下泰國季節限定的水上火車！這輛火車和宮崎駿的《千與千尋》中的十分相似，吸引不少旅客乘坐打卡。

泰國季節限定的水上火車，場景十分壯觀、夢幻（圖片來源: 泰國國家鐵路局）

每年過了雨季，泰國都會推出11月至明年的2月的期間限定水上火車一日遊，列車由曼谷來往華富里府（Changwat Lop Buri）。火車途經在泰國水庫Pa Sak Jolasid Dam時，會發現火車鐵道橫跨水庫，因為大壩水位升高的關係，讓火車頓時變成宮崎駿《千與千尋》水上火車，場景十分壯觀、夢幻。

酷似宮崎駿《千與千尋》水上火車（圖片來源: 吉卜力工作室官網）

如進入《千與千尋》夢幻世界（圖片來源: 吉卜力工作室官網）

火車一日遊由早上從曼谷華南蓬火車站出發，之後一個站都可以上車，到達Pa Sak Jolasid Dam後，會停駛約20分鐘，讓車上的乘客可以慢慢拍照。列車會在幾個指定車站停一停，讓乘客有時間下車購買食物及紀念品。

期間限定水上火車一日遊（圖片來源:AmazingThailand FB）

火車再次返回大壩站後，乘客可按自己的需要享用午餐或前往向日葵花田。這輛冬季限定觀光列車真的十分搶手，如果真的體驗就要早一些預訂，有興趣可以到泰國國家鐵路局網站查詢詳情！

來回票價：

330泰銖（無空調車廂）

560泰銖（空調車廂）

日期：每年11月至第二年的2月（星期六及日）