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14/11/2022

熱搜韓劇排行榜出爐！《魷魚遊戲》榮登榜首／《社內相親》只排第3？即睇10大排名！

#韓劇 #Netflix #魷魚遊戲 #李政宰 #殭屍校園 #社內相親 #女神降臨 #那年我們的夏天 #那年我們的夏天 #愛的迫降 #地獄公使 #梨泰院 Class #梨泰院 Class #喜歡的話請響鈴 #機智醫生生活
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Text: Louise Yuen

　　追看韓劇已經成為許多人的生活一部分，閒時窩在家中打開串流平台，投入韓劇的花花世界，好好放鬆兼減壓。網絡安全公司VPN Overview最近公布了近年全球最多人搜尋的10大韓劇名單，其中Netflix史上最受歡迎劇集《魷魚遊戲》憑1,472萬次搜尋榮登榜首，由網漫改編的驚悚劇《殭屍校園》則以284萬次搜尋高居第2位，緊隨其後是第3位的《社內相親》。不知你的心水韓劇又有沒有登上今次的熱搜韓劇排行榜呢？


熱搜韓劇十大排名第1位：魷魚遊戲（2021）


　　由韓國影帝李政宰、朴海秀和吳永洙主演的韓劇《魷魚遊戲》，講述456個玩家不約而同接受了一個奇怪遊戲邀約，要在6個由某神秘組織把守的韓國傳統兒童遊戲中相互競爭，最後贏家可獲得高達456億韓元的鉅額獎金。過程中看盡玩家為了贏取獎金，爾虞我詐的醜陋一面，同時也考驗人們對道德與人性的底線。自去年9月播出已來口碑俱佳，《魷魚遊戲》不但登上Netflix史上最受歡迎劇集，更於美國艾美獎橫掃最佳男主角、最佳劇情導演等6個獎項，搜尋次數多達1,472萬次。


詳情：www.netflix.com/hk/title/81040344 

 

 


《魷魚遊戲》


熱搜韓劇十大排名第2位：殭屍校園（2022）


　　同樣在Netflix熱播的《殭屍校園》改編自擅長真實描寫而獲得「韓國經典喪屍視覺文學」讚譽的朱東根網路同名漫畫，講述殭屍病毒擴散至一所中學，一群被圍困的學生為了生存，合力抵抗喪屍而攜手展開生死搏鬥的故事，以284萬搜尋次數位列熱搜韓劇排行榜第2位。


詳情：www.netflix.com/hk/title/81237994

 


《殭屍校園》


熱搜韓劇十大排名第3位：社內相親（2022）


　　今年初播出的《社內相親》人氣爆燈，講述飾演公司社長的安孝燮被逼相睇，遇上頂替好姊妹出席的平凡打工仔金世正，然後開展一段霸道總裁追員工的愛情故事。聽起來老土的辦公室戀愛橋段，劇情卻意外地輕鬆搞笑又不失浪漫元素，令人忍不住一直追看下去，憑151萬次搜尋上榜第3位。


詳情：www.netflix.com/hk/title/81509440

 


《社內相親》


下一頁：熱搜韓劇排名第4至10位

 

 

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