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15/11/2022

欣宜爆全日只吃一啖飯 盧瀚霆胃痛死頂完騷被扶離場

#盧瀚霆 #鄭欣宜 #拉闊音樂會神の拉闊 #MIRROR
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　　【晴報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）和鄭欣宜的《拉闊音樂會神の拉闊》前晚假亞洲國際博覽館舉行。兩人在一個半小時勁歌熱舞表演後，完騷時Anson Lo因胃痛未有接受訪問，並需旁人扶住離場。原來演出至一半，他已胃痛難擋，死撑至完場。而在台上迫Anson Lo叫自己老婆的欣宜，獨力接受訪問時笑指因自己電力太勁，而令對方不適。

 

Anson Lo與欣宜大跳勁舞，欣宜事後稱感到吃力。

 

　　MIRROR演唱會意外後，盧瀚霆是12子中首上舞台演出，他獲父母，隊友呂爵安（Edan）和李駿傑（Jeremy）前來捧場。歷時個半小時的音樂會中，鄭欣宜和Anson Lo的演出多元化，跳唱環節更掀起全場氣氛。Anson Lo唱《SexyBack》時頻頻自摸，最後更在地上扭動身體，令全場尖叫聲不斷。「神徒（Anson Lo粉絲）」欣宜向來以「老公」稱呼Anson Lo，她在台上趁機追問對方︰「叫咗你老公咁耐，點解你唔叫番我哋（神徒們）做老婆？」Anson Lo尷尬說︰「老婆得一個嘅啫，你哋自己諗啦！」

 

Anson Lo在台上問︰「有無掛住我？我真係好掛住大家！」

 

　　在台上狀態大勇的Anson Lo，因胃抽筋未能接受訪問，要由在場的聖約翰救傷隊攙扶離場，並由經理人黃慧君（花姐）送回家休息。欣宜接受訪問時笑言︰「我喺台上放太多電畀佢，電到佢胃痛，不過我未知佢咩情況，見『奶奶』照顧緊佢。（情緒影響胃痛？）我覺得佢食太少嘢，全日只食咗一啖飯。我要讚佢好專業，每人都會有自己嘅擔心，或者工作上嘅壓力，佢知道the show must go on（表演必須繼續），真係做到！」

 

Anson Lo父母。

 

凌晨IG報平安

 

欣宜的舞衣相當吸睛，與Anson Lo渾身是勁。

 

　　此外，欣宜笑指與Anson Lo一起開騷絕對是自肥，又指音樂會一度延期，現在終能順利完成，令她感觸萬分，獻唱《我地》時也感動落淚。提到在台上迫Anson Lo叫自己做老婆，欣宜稱是代所有神徒追問，並讚他胸襟廣闊，她興奮表示︰「佢真係好廣闊、好犀利，你哋聽唔聽到我把聲沙咗？因為每次排舞，睇到佢跳舞，我都忍唔住尖叫。」其後Anson Lo於凌晨一時，在社交網留言報平安︰「表演中段胃抽筋，辛苦工作人員在表演完成後在後台照顧我，大家不用擔心我，我會好好休息的。」

 

轉載自: 晴報

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