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16/11/2022

MIRROR 4子狂操肌拍《繩角》 AK江熚生爆肌身材拍完即縮水

#MIRROR #江熚生 #楊樂文 #王智德 #邱傲然 #繩角
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 　　【晴報專訊】男團MIRROR成員江熚生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）齊齊演出ViuTV新劇《繩角》，飾演職業拳手的四子開拍前跟隨正統訓練，又操fit身形拍攝打拳戲；不過爆肌身材易操難keep，AK坦言目前已比拍攝時消瘦不少，只有曾是健身教練的Alton力保肌肉。

 

（左起）Tiger、AK、Lokman及Alton大擺搞笑打拳甫士。

 

　　江熚生、楊樂文、王智德及邱傲然在《繩角》中飾演職業拳手，眾人算是有武術底子，Tiger從小習武，又曾奪不少武術獎項，但他說：「以前學嘅功夫同今次拍劇嘅西洋拳，完全係兩碼子嘅事。」Lokman亦有習武經驗，「我以前學跆拳道，考到黑帶一段，最高級可以去到九段，但上到嗰個階段就已經唔係『打』，而係要寫文。」他自言中學時因愛上跳舞，後來選擇跳舞而放棄跆拳道；而AK拍劇集《打天下》時學過空手道，亦曾是跆拳道初學者，「但我唔識分左右，打唔到四方拳，所以提升唔到。」問到在劇中最好打的成員是否飾演日本拳王的Alton？Lokman笑說：「劇中最好打係Alton，現實中都可能係，不過我哋無人敢證實，亦無興趣知，哈哈！」

 

劇中，拳館老闆梁祖堯睇中AK的潛質，栽培對方成為職業拳手。

 

Alton戲裏戲外最好打

 

　　劇中有多場拳賽場面，AK最難忘與Lokman在擂台上對決的場口，拍足四晚通宵。Lokman表示︰「呢場戲要一shot拍攝，之前花好多時間排練招式，因為導演希望喺兩、三個take之內完成。雖然拍得好辛苦，但大家都拍得好開心，拍完後放下心頭大石。」Alton大讚兩位好兄弟的拳賽場面充滿節奏感，令他與駱振偉（Thor）接着拍攝擂台戲時，發揮得更投入，士氣亦提升不少。至於Tiger雖然有操肌，但他不但沒有打拳場口，連騷肌鏡頭也欠奉，「雖然我喺劇中係三師兄，但主要靠把口，格鬥就無我份。」不過Lokman指Tiger的角色十分亮眼，不但串連各師兄弟的關係，亦是眾人之間的催化劑。

 

Alton飾演日本拳王井澤魂，是全劇最打得之人。

 

　　四子拍攝期間要長時間保持fit爆身形，Lokman坦言，最辛苦的是拍完打拳戲後回家，雖然十分疲累，但仍要繼續進食增磅及健身，才能維持身材。至於曾是健身教練的Alton，笑言拍《繩角》是他入行以來最fit的一次。問他們目前的身形，是否依然媲美拍劇時？AK自言拍攝時的大隻身形已不復見，「我瘦咗好多，變咗鋼條，少少（肌肉）仲有嘅，但流失咗好多。」至於Alton笑說︰「我依家算係合格範圍啦。」而Lokman形容自己身材只在合格邊緣，Tiger則搞笑說︰「我直頭要重讀呀。」三位兄弟聞言即哈哈大笑。

 

Lokman身形向來瘦削，要努力進食增磅及健身。

 AK望認真學打拳

 

 　　至於誰在劇中打得最「甘」？三子有默契地齊齊指着AK，AK表示︰「其實我同Thor嘅對打場面真係好甘，因為我嘅角色由零開始被人捉去拳館學打拳，所以過程中要拍好多打拳戲；Thor真係好勁，睇住佢嘅身形變化，佩服得五體投地。」AK指打拳是非常好的運動，將來若有機會，他希望認真學習打拳。

 

Tiger（前左）雖是拳館師兄，但無份拍打戲。

轉載自: 晴報

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