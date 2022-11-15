  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

15/11/2022

張敬軒為洪嘉豪個唱任嘉賓：當佢親生細佬

#洪嘉豪 #張敬軒 #演唱會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】洪嘉豪（Kaho）前晚舉行個唱尾場，獲前輩張敬軒（軒仔）撑場做嘉賓，二人合唱《騷靈情歌》，令觀眾驚喜萬分。Kaho擁着軒仔激動說︰「上次你送枝咪畀我，希望我喺自己個騷度用，我做到啦！軒哥，你等我，下次我去紅館我再請你！」軒仔亦讚Kaho︰「我啱啱同Kaho拍咗兩個月戲，我哋套《超神經械劫案》有魏浚笙（Jeffrey）、白只，仲有好多人，今晚（前晚）幾乎成個劇組嚟晒撑你。」軒仔笑言看着Kaho成長︰「真係親生細佬咁，我識佢個陣佢毛都未有，唔係，係佢仲讀緊小學。」

 

一向提攜後輩的軒仔現身支持Kaho，十分有心。



　　另外，MIRROR副隊長江熚生（AK）、AK緋聞女友麻利、MC張天賦等亦是座上客；AK及麻利日前曾前後腳欣賞樂隊The Hertz及陳健安的音樂會；前晚他們更坐在同一行，不過二人之間隔着填詞人Oscar及一名女性友人，未知是否刻意隔開坐避嫌。

 

麻利（後排左一）及AK（後排左四）睇騷時隔開坐。

 

Kaho大騷腹肌，預告下一站在紅館開騷。

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#洪嘉豪 #張敬軒 #演唱會

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk