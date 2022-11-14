【酒Game】過節必玩，破冰一流！愈多人愈盡興！邊飲邊設伏，你又中唔中伏？點解愈飲反而愈清醒？│吾港吾知│etnet

今次，「吾港吾知」親身帶大家玩下經典酒game！酒game，唔係淨只為咗飲酒咁簡單，其實係融合咗boardgame同傾計，係喺一啲交流場合裡面可以舒緩氣氛、促進感情嘅遊戲，而且當中仲包含好多本地自創嘅特別元素！

酒game雖然好玩，但畢竟同酒精有關，敬請大家克制淺酌，而且要提醒大家勿酗酒，未夠18歲嘅朋友切勿飲酒，而飲咗酒嘅朋友亦要謹記切勿駕駛！

影片網址：https://youtu.be/funxd-aug04

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