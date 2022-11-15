消委會報告 | 解構電子廁板座墊加熱 / 噴水 / 暖風功能！售價相差達4倍，功能差幾遠？暖笠笠廁板耗電量、電費加咁多

踏入冬天，最怕上廁所要坐在那冷冰冰的廁板上，加上去日本旅行成日見到當地商場餐廳都有裝置，就更想為家中換上一個集座墊加熱和噴水洗淨功能於一身的電子廁板！電子廁板愈來愈受香港消費者歡迎，市面可供挑選的款式亦愈來愈多，究竟大家在選購、安裝和使用上有甚麼注意事項？一齊睇落去啦！

全部樣本聲稱防水、價錢差別大！

電子廁板主要在衞浴店舖、電器店及網上商店出售，今次消委會評測了9個牌子共32款的電子廁板，當中可分為即熱式和儲水式。但各型號間的售價差別很大，由$3,399的「Nakama」至高達$14,800的「inax」都有。部分型號的售價已包括基本安裝；一般而言，相同牌子而售價較高的型號通常具備較多功能。

圖片來源：消委會截圖

廁板座墊加熱功能

冬天如廁最怕是坐上冷冰冰的廁板座墊！調查中全部32款型號都設有座墊加熱功能，並且可調校溫度，其中半數型號設有5段溫度選擇，其餘型號則只有3段。Inax X-treme的兩款型號聲稱可調校的座墊溫度範圍較闊，由約28度至40度。

Inax X-treme智能坐廁板 $4,180 (Inax官方圖片)

雖然座墊加熱的功能實在是冬天救星，調查中的12款型號聲稱最高可將座墊溫度調校至約40°C，但亦不宜將座墊調得太熱，因為皮膚接觸高溫的時間太長仍可能會引致皮膚不適。調查亦發現涵蓋的型號中，除「Na ka ma」及「Vovo」外，其餘24款型號聲稱當用戶坐上廁板座墊一段時間後，座墊溫度會自動降溫，但消委會仍提醒用戶不應將座墊溫度調至太高及坐太長時間。

Vovo 4100s $7,680 (網上圖片)

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