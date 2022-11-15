  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

15/11/2022

消委會測試｜7款浴室暖風機獲評4星！最平$799有交易！窗口式、天花式、移動式點揀？邊個類型耗電量最低？乾衣最快？（附詳細評分名單）

#家電 #浴室寶 #浴室換氣暖風機 #消委會報告 #浴室暖風機 #天花式浴室寶 #消費者委員會 #移動式浴室寶 #浴室 #暖風機 #窗口式浴室寶 #浴室電器 #乾衣 #消委會 #消委會測試 #電器 #耗電量
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　天氣開始轉涼，沐浴時不想著涼，不少人都會考慮安裝浴室暖風機（浴室寶）！消費者委員會（消委會）早前測試了市面上13款浴室暖風機，結果發現，13款浴室暖風機樣本的安全和性能表現普遍令人滿意，除1款「金瑞典」窗口式浴室暖風機外，其他浴室暖風機樣本的整體評分均獲得3.5分或以上！要注意的是，13款浴室暖風機樣本的加熱速度差異大，暖風溫度相差可逾16°C，而乾衣時間亦相差多逾1倍！

 

　　是次消委會測試的13款浴室暖風機樣本，涵蓋3大類別，包括6款窗口式、3款天花式，以及4款移動式浴室暖風機；價錢介乎$699至$4,350，相差逾5倍。其中1款價格較低的浴室暖風機型號（$799），與價格最高的浴室暖風機型號（$4,350），總評分同樣獲評為4分，再次反映市場上有不少價廉物美的產品！

 

 

［窗口式浴室暖風機］

#1 樂聲Panasonic FV-23BWN2H（$3,580；安裝費$500）

#2 新朗 Cinetron CV-88W（$2,090；安裝費$500）

#3 草津 Kusatsu KBF（$3,680；安裝費$500）

#4 金章 Zanussi ZBH1015（$2,580；安裝費$380）

#5卓爾 Summe SBH-103（$1,180）

#6 金瑞典 JEE JBH20（$798）

［天花式浴室暖風機］

#7 三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK（$3,980）

#8 KDK 30BGCH（$2,980）

#9 Kohler K-77316H-MZ（$4,350）

［移動式浴室暖風機］

#10 德國寶 German Pool HTW-330（$1,420）

#11 樂信 Rasonic RA-BH205FY（$980）

#12 伊瑪 Imarflex INB-2023R（$799）

#13 Thomson TM-SHT-BH10（$699）

（圖源：消委會）

 

下頁睇：13款浴室暖風機比併、總評分

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#家電 #浴室寶 #浴室換氣暖風機 #消委會報告 #浴室暖風機 #天花式浴室寶 #消費者委員會 #移動式浴室寶 #浴室 #暖風機 #窗口式浴室寶 #浴室電器 #乾衣 #消委會 #消委會測試 #電器 #耗電量

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk