消委會報告 | 魚油補充劑大檢閱！DHA、EPA含量差13倍和50倍！楓之寶兩污染物超標！這款熟悉品牌5星兼$100有找！萬寧魚油性價比最高？（附1星至5星詳細評分）

為了健康，不少人都有服食營養補充劑的習慣，其中一款就是含豐富奧米加3脂肪酸的魚油補充劑，可維持正常血脂、血壓水平，並有益於心臟健康。消委會測試市面上25款魚油補充劑樣本，發現大部分魚油膠囊的DHA和EPA含量差異頗大，可分別相差13倍和50倍！魚油補充劑為保健用品，卻從中檢出不同污染物，有3款樣本檢出過量有害物質氯丙二醇（3-MCPD），當中一款「楓之寶」產品同時含過量抗氧化劑BHT和污染物環氧丙醇，另有一款被檢出過量基因污染物多環芳香烴（PAHs）！應怎樣找到安全又性價比高的魚油補充劑？即睇消委會報告！

消委會早前從市面上購買25款魚油補充劑，當中23款為膠囊款式，其中6款可供成人及兒童服用、6款專供嬰兒或兒童服用、4款標明成人服用量、5款沒有標明年齡範圍和2款專供孕婦、哺乳女性或計劃生育婦女服用；剩下2款為液體劑，1款專供嬰兒，另一款供兒童及青少年服用。膠囊型平均每粒售價從$0.24至$9.5不等，相差逾38倍，而液體型平均每毫升為$0.23及$3.4，差近14倍。

（消委會圖片）

綜合各樣本的脂肪酸、添加劑、污染物等測試結果後，消委會指供成人服用的樣本中，維柏健3倍精煉魚油（80粒）、Holland & Barrett Omega 3 Fish Oil 1200mg with Vitamin D3 (90粒)和日本命力增強版強腦素（60粒）整體表現較好；而若連同價格考慮，以平均每100毫克DHA加EPA的售價比較，萬寧美國深海魚油（200粒）（$99）價錢最平，整體表現不俗，總評獲4.5星，性價比最高！

萬寧美國深海魚油（200粒）

（網上圖片）

樣本間DHA及EPA含量：分別差13倍及50倍！

魚油補充劑標榜蘊含豐富的DHA和EPA，但不同品牌的營養素含量有沒有分別呢？消委會檢視各樣本的DHA和EPA含量，結果發現差異頗大！23款膠囊樣本的DHA含量從30.9毫克至444.8毫克，相差逾13倍，其中日本阪聖子供專用DHA（60粒）的檢出量比標示值低最多，只含10.3毫克，比標示值低83%。而EPA含量的差距更大，從12.3毫克至631.4毫克，相差逾50倍，L&F阿拉斯加深海魚油（300粒）的檢出量比聲稱值低最多，測試結果發現少31.7%。

日本阪聖子供專用DHA（60粒）

（網上圖片）

L&F阿拉斯加深海魚油（300粒）

（消委會影片截圖）

除了有益的不飽和脂肪酸，魚油補充劑亦含可增加體內壞膽固醇水平的飽和脂肪酸和可降低好膽固醇水平的反式脂肪酸。是次測試發現各樣本的飽和脂肪酸百分比參差，從1.7%至35.4%，當中含量最高的是日本阪聖子供專用DHA（60粒）。而反式脂肪百分比最高的是Life Nutririon 100%天然嬰兒鱈魚DHA +D3 （60毫升），佔8.7%。消委會表示，消費者服用魚油補充劑為了攝取有益的不飽和脂肪酸，若產品的壞脂肪酸比例較高，並不理想。

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