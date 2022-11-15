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15/11/2022

疫情後調整職場形象三觀：世界觀、價值觀、人生觀，面對新一章

#禮儀 #價值觀 #人生觀 #世界觀 #人際關係 #職場形象 #職場 #素食
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  • 藍婷

    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　全球疫情大環境下，確診的人數超過6億4千萬，因疫情而離世的超過600萬。不知道大家的三觀包括世界觀、價值觀、人生觀，有沒有變化或轉化？

 

　　這幾年的疫情生活及工作，相信大家都體會到世事變幻是平常，世事不一定是理所當然，例如不是理所當然可以想去旅行就去旅行，機票都未必有、高鐵更是遙遙未有期；不是理所當然想去哪裏就去到哪裏，不是理所當然一份工可以養活到老，不是理所當然可以出到家門口，不是理所當然可以自在在家或出外聚會。

 

（圖片由作者提供）

 

　　近年有好些行業都出現斷層，因為企業的營運困境及工作的停擺，所以當中有些員工轉行的轉行，離開的離開，或暫時半休不工作；最近，當行業再度復甦、再度復工的時候，有些職位就難找之前的人才來填充，難以短時間內再重歸以往平常的崗位及狀態；職能及人才配對出現問題。

 

　　這三年用實際環境給予大家切切實實地上了生活課堂。有很多突變有很多變化，我們如何適應才可在職場工作保持能力堅毅及靈活多變的實力形象？有人在職場生涯提前劃上句號，有仍活躍在職場的，可能再也回不到從前的崗位或方式；要令自己繼續開心生活及工作，可要微調職場形象三觀，包括行業觀、價值觀、人生觀，來面對新一章。

 

　　行業觀一首先梳理好心理質素，明白及接受一切變化；從事任何行業都可能是一個緣份，緣份有長也有短的，緣起緣滅不是出奇事；跳出舒適圈工作，轉化不一定是壞事。抖擻一下精神，想想自己想做甚麼可以做甚麼，從經濟從機會，怎麼看都跟從自己的心來行才行得持久；也很大可能是趁著大環境才有乾坤大攞移的機會。激活一下自己在工作中的思維。

 

　　價值觀—對職場形象的價值觀特別在於個人在這功能能發揮多少的價值效用。過去我超過15年的形象培訓導師及專欄寫作工作，一直都用外在形象同大家打交道，與學員及廣大網友分享外在美、外在禮儀、溝通表達等等的生活軟技巧。當然這仍然是非常有價值的生活軟技巧，基於對三觀的思考，疫情後對形象工作的價值觀會從外力轉移專注更多內力。內力就是將工作目標從外在優雅技巧，更多提倡內在素養，包括以素食打造優雅的培養。前者我做了15年，現在要花以後的15年或以上，努力幫老中青三代人，為身體素造優雅，素修慈悲，素造魅力！兩年前已開始走上這軌跡，既開展了素食專欄，也開拓了即場煮即場拍攝的素煮意視頻！我當自己是一個新人從新開始及適應的！（請容我順帶呼籲一下，十二月開始，我每逢星期五下午都會在自己的工作室舉辦以素食會友的活動， 是一個以素煮意為核心的放鬆又輕鬆的活動，邊嘗美素食、邊聽舒心音樂、在薰香環境下，分享一下我15年的素食經驗、中港台去哪裏有好素食、素食歷史、素食食材演化、素食社交、美食擺盤美學、美食拍攝及攝錄…也歡迎參與者分享素心曲…希望凝聚未能食素卻是有心人，凝聚支持或想支持素食，凝聚有興趣或想推動素食，推己及人；凝聚愛美愛生活、愛助人的有心人。過去十月至今已辦了超過十場次，有不少朋友力讚環境放鬆，除了有得食有話傾又有煮意靈感，彷彿是城市中的綠州。（有興趣的朋友可以留意我的臉書FB報名啊！））

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　人生觀—無論已轉職、或想重歸當初的工作職位崗位的朋友，過去的工作其實可能是現在人生另一頁的本錢或踏腳石，就好像以往在銀行存款或理財所累積的財富，成為現在的基礎；沒有昨天就沒有今天。把握之前所累積的經驗及能力，相信在新崗位上依然借助發揮，包括處事態度能力及人際關係能力。將仍有能力服務大家的工作心態變為生活常態，會讓自己每天都過得實在及感恩！

 

　　學習欣賞我們有的一切，不去追求或妄想我們沒有的東西；珍惜眼前每一個機會，做好做對的事。共勉。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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