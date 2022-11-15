平機票攻略│Airasia推吉隆坡、曼谷或馬尼拉機票優惠！單程機票連稅最平$672起！明年出發！（附預訂連結）

是時候計劃去旅行了！若覺得今年時間太趕、機票太貴的話，不如好好計劃2023年的旅程吧！最近，AirAsia推出2023年年初的單程機票優惠，如果想去吉隆坡、曼谷或馬尼拉的朋友，記得把握今次機會，早訂早享受。

如果想去吉隆坡、曼谷或馬尼拉的朋友，記得把握今次機會（圖片來源：Unsplash）

是時候計劃去旅行了！（圖片來源：Unsplash）

AirAsia 昨日（14日）推出2023年優惠，只要大家在即日至11月27日內於AirAsia 官網或AirAsia Super App登入會員，就可以買到2023年1月1日至4月30日的優惠單程機票。由香港飛去吉隆坡、曼谷（廊曼）或馬尼拉，每位最平連稅只需$672起；而非會員票價為$682起。

AirAsia推出2023年優惠（圖片來源：AirAsia Super App Facebook）

AirAsia推出2023年優惠（圖片來源：AirAsia Super App Facebook）

如下圖所示，在2023年1月10日選擇由香港飛往馬尼拉，非會員一人的單程機票為$303，連稅後為$682。而前往吉隆坡、曼谷（廊曼）或馬尼拉的單程機票價錢，都會因應日子改變，大家記得購買前要留意清楚。

非會員一人的單程機票為$303，連稅後為$682。（圖片來源：airasia.com）

非會員一人的單程機票為$303，連稅後為$682。（圖片來源：airasia.com）

詳情可在官方網站內查詢！

香港吉隆坡／曼谷（廊曼）／馬尼拉

預訂日期：2022年11月14日至27日

出發日期：2023年1月1日至4月30日

非會員票價：$682起

訂票網站