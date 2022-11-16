女創業家｜引領傳統工業創新求變！產品獲美國前第一夫人青睞！「手套女王」如何捉住商機闖出新事業？

過去幾期筆者分享過開辦初創公司的女性故事，今期分享的女創業家則帶領傳統工業升級轉型，創出新天，同樣令筆者十分欽佩。手套製造商凱盈集團創辦人林曉盈（Juliana）本為「廠二代」，雖然家庭曾遇變故，但她卻沒有消沉氣餒，而是努力下功夫自我增值，堅守工業路的同時引入科技，近年更捉住疫情商機，開創出新事業。

Juliana家族經營內地首間港資來料加工手套工廠，曾是全球出口市場佔有率最大的手套廠。Juliana自言從小仰慕父親，90年代大學畢業後便加入家族公司，從初級跟單員（Junior Merchandiser）做起，一晃二十多年，見證行業變遷，行內稱她為「手套女王」，絕不為過。

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靈活拓新產品線 cold call全球品牌覓合作

她一向不墨守成規，加入原本製造勞工手套的工廠不久，就嘗試將勞工手套的技術融入生產功能性手套中，帶領工廠向利潤率更高的如滑雪專用的時尚功能性手套轉型，並逐一致電全球知名服裝品牌尋求合作；她亦識得靈活變通，以優惠價格為客戶提供配套布料的帽子、頸巾，令公司生意額節節上升。美國前總統奧巴馬就職時，第一夫人米歇爾亦用上該廠生產的美國品牌手套。

家生變故不消沉 進修自我增值

2007年正當業務如日方中時，家族生意遭遇變故加上自己婚姻問題遇上人生低潮。不過，她沒有在負面情緒中鑽牛角尖，反而是果斷決定進修，報讀加拿大西安大略大學Ivey商學院為期一年半的EMBA 課程，自我增值。她回憶過程頗辛苦，週六上課9小時，週日6小時，她身體力行地證明：「女性遇上困難時，不一定需要尋求同情，可藉此機會讓自己擴闊圈子和見聞。」

到2015年家人解決與股東的紛爭並協商結束經營了50年的家族企業。對於很多人都認為「做廠」是夕陽行業，Juliana卻情有獨鍾，認為製造業相較股市或只打品牌的零售業更實在。Juliana回望自己參與的推廣，包括素食社企Green Monday、港安醫院慈善基金等非牟利工作，均是提倡可持續性，尋思何不將此概念運用到自己最熟悉的製造業？加上過去的全球大品牌客戶紛紛聯絡她，希望她開設新廠房，令她決定從零開始，並於2016年初成立新公司凱盈集團，以環境、社會和管治（ESG）及可持續發展為公司使命。

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新廠房新機器 重新出發

凱盈於番禺設廠房，並配置當時最新穎、歐洲設計的吊掛機器，將每天產量、各生產環節所需時間清楚記錄在案，實現Juliana所說的「數據化」，有助提升產品質量，方便管理。

2020年新冠疫情來襲，Juliana更看準防疫產品市場，開拓可持續時尚生活品牌INNOTIER。團隊自疫情爆發初期已迅速投入抗疫科研，應市場需求推出多款可重用及殺病毒的環保可重用口罩、UVC（短波紫外線）消毒衣物袋等，據悉2021年銷售額已是2020年的4倍，今年依然在上升。

融入科技研發抗疫產品 讓消費者沒有藉口不用

INNOTIER在英國設有研發團隊，短短兩年間已獲得4個包括布料方面的專利，Juliana說，從前我們經營工廠容易閉門造車，而西方人比較懂得從用家角度出發，造出能應用於生活的產品。「人們想起防水性能布料時會提到Gore-Tex，想起較好的吸塵機時會提到Dyson，我們希望有一天當大家要找具可持續性的抗病毒產品時會即想到INNOTIER。」Juliana 娓娓道出她的遠景。

「我對自己要求苛刻，不斷自我挑戰創造出讓消費者再沒藉口不用的產品。例如疫情前大家都知道飛機艙的衛生情況並不理想，但疫情讓大家更關注這問題。」為了讓大家可以放心出外旅行、公幹，她設計了很多不同的用品，讓消費者可以「有智慧地」保護自己。

「或許因我有小朋友，會擔心下一代的環境，所以成功對我來說，就是為大家帶來真正有利健康的解決方案。我很希望有1%的香港人使用可重用口罩，每人一小步對大家的健康及環保都有好處。」Juliana亦道出更深的使命感。她不諱言教育市場是一大難題，「『方便』是我們的敵人。人們往往會因貪方便而犧牲可持續產品帶來的益處。」

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一手一腳逐步建立 才可抵擋風雨

做了16年的單親媽媽，Juliana顯得很樂觀，和兒子保持好朋友關係，會與他分享工作上的見聞，亦會聽取他的意見。她沒有過多去思考傳承，只希望兒子將來能做他有熱誠的事情，且說到就要做到。「正如我2016年重新出發時，即使不被看好，當沒有人再願意經營工廠，我仍帶著謙卑的心去幹實事，我認為自己一手一腳逐步建立的，才可抵擋風雨。」

Juliana憑堅韌、正面的態度應對生活的挫折，以靈活的營商智慧及敏銳觸覺令公司在逆市中增長，盡顯女性的自強，值得讀者借鑒。