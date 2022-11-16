  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

16/11/2022

平機票攻略│香港航空超抵機票優惠！東京/大阪/札幌/沖繩/台北/曼谷/首爾人氣地方齊晒！連稅最平$1,480起！同場兩大驚喜（附預訂連結及優惠碼）

#旅行 #首爾 #搶機票 #平機票 #曼谷 #台北 #旅遊 #機票 #購物優惠 #沖繩 #0+3 #著數 #札幌 #大阪 #著數優惠 #香港航空 #東京
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　儲了3年的彈藥，是時候去旅行大買特買！雖然剛剛開關的時候，機票價錢較高，但最近有些航空公司都開始推出優惠，部分真的值得一買。今次會介紹香港航空的3大優惠，最平只需要$ 1,480。

 

香港航空推出3大優惠(圖片來源: 香港航空Facebook)

 

　　香港航空為慶祝16周年推出3大優惠，只要大家在11月30日於官網購買特定機票，就有機會得到！

 

　　1. 指定航班有驚喜價

　　2. 指定航線輸入優惠碼「BDAY160」即享HKD160折扣優惠

　　3. 用Visa卡購票，可以額外獲得1,128 FWC積分

 

優惠1. 下年指定航班有驚喜價

 

　　香港航空指以驚喜票價推出了30,000 個座位飛往7個目的地，包括：東京、大阪、札幌、沖繩、台北、曼谷及首爾，不過全部不適用於2023年3月31日至4月12日。

 

7個目的地，包括：東京、大阪、札幌、沖繩、台北、曼谷及首爾(圖片來源: Unsplash)

 

香港飛東京(2023年1月30至6月20日)：連稅全包來回$3,520起

香港飛大阪(2023年1月30至6月20日)：連稅全包來回$ 2,915起

香港飛札幌(2023年1月27至6月20日)：連稅全包來回$ 3,860起

香港飛沖繩(2023年1月27至6月20日)：連稅全包來回$ 2,195起

香港飛台北(2023年2月13至6月20日)：連稅全包來回$ 1,480起

香港飛曼谷(2023年1月30至6月20日)：連稅全包來回$2,315起

香港飛首爾(2023年1月30至6月20日)：連稅全包來回$2,580起

 

　　以上都是精選經濟飛票價，是含20公斤免費寄艙行李限額的。不過，買機票前一要留意當地的入境政策。

 

3步購買優惠機票：

 

　　1. 選擇7個目的地，日期為2023年1月30至6月20日內(不適用於2023年3月31日至4月12日)

 


選擇目的地及日期 (圖片來源: 香港航空官網)

選擇時間 (圖片來源: 香港航空官網)

 

　　2. 選擇合適時間後，便會看到3種不同票價。若沒有行李，可以選擇經濟飛，會更加便宜

 


經濟飛經濟艙只包括7KG手提行李(圖片來源: 香港航空官網)

 

　　3. 選擇好去程及回程時間後，就成功了。

 


成功! (圖片來源: 香港航空官網)

 

優惠2. HKD160折扣優惠

 

　　於2022年11月15日至2022年11月30日（包括首尾兩日）購買由香港航空營運，由香港出發至曼谷、河內、馬尼拉、沖繩、大阪、札幌、首爾、台北和東京的機票，使用優惠代碼就可即減$160。步驟：

 

　　1. 使用搜索航班功能或透過香港航空香港官方網站（繁體中文或英文）搜索航班

　　2. 搜索航班時，輸入優惠代碼「BDAY160」

　　3. 使用相應的付款方式付款便可自動獲得相關優惠

 

預訂日期： 即日至11月30日

出發日期：2023年1月30日至3月30日

 

　　詳情可在官方網站內查詢！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#旅行 #首爾 #搶機票 #平機票 #曼谷 #台北 #旅遊 #機票 #購物優惠 #沖繩 #0+3 #著數 #札幌 #大阪 #著數優惠 #香港航空 #東京

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk