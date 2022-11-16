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16/11/2022

啡迷留意！36間咖啡店推「重用杯借還計劃」！借杯買咖啡享折扣優惠，港九新界都有！一文睇清咖啡店名單+參加方法

#打工仔 #環保 #重用杯借還計劃 #咖啡 #咖啡店 #優惠！ #燕麥奶 #ch00ze #手機app #綠色生活 #綠色和平 #重用杯 #港島好去處 #App #社區資源共享 #sensory ZERO #咖啡杯借還 #18 Grams
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Text: Christy Yiu

　　身為打工仔，每日一杯咖啡已是閒事，但大家有沒有想過，買咖啡也可以買得環保兼有折扣？綠色和平聯同本地初創公司大推「重用杯借還計劃」，與36間咖啡店合作推出咖啡杯借還系統，在借還重用杯的同時，更可享優惠！即睇詳情！

 

　　「重用杯借還計劃」的使用方法十分簡單，只需下載「#ch00ze」手機應用程式，輸入簡單個人資料，並連結信用卡作逾期還杯按金用途，然後到參與計劃的咖啡店展示QR Code，店員便會以重用杯為你送上飲品！大家只需於借杯 7日內於任何一間合作咖啡店歸還便可，達至社區資源共享！

 

　　為鼓勵大家多參與計劃，綠色和平近日推出推出「畀個五嚟 Give Me Five | 畀個五你 Gift You $5 」推廣活動，大家每借用 1次重用杯買飲品，即送你$5優惠，對於一杯四十多元的咖啡多來，五元或可足以讓大家加大、加shot或是轉燕麥奶啦！

 

（網頁截圖）

 

即睇「重用杯借還計劃」參加方法：

 

1.    下載 ch00ze APP，登記個人資料

 

 

2.    購買飲品時，向咖啡店店員展示QR Code。

 

 

3.    借杯7日內於任何一間合作咖啡店歸還。

 

 

下頁睇36間咖啡店名單！

 

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