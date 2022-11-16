東京迪士尼攻略2022｜唔使排長龍大法！用迪士尼官方APP搶快證＋預約遊樂設施、餐廳 ，5大超實用功能教學公開

東京迪士尼是日本旅行的必去景點，近年開設以《美女與野獸》為主題的新幻想世界（New Fantasyland）園區、主打《大英雄聯盟》（Baymax）的全新機動遊戲區域已經大受歡迎，迪士尼海洋明年還有新園區 Fantasy Springs 和酒店落成開幕，每隔一段時間前來都有新驚喜。東京迪士尼的 to-do list 太長，想在有限時間內玩到最多遊樂設施，一定要用東京迪士尼度假區官方 App「Disney Resort」，一 App 有齊預約遊樂設施、餐廳和購買快速通關 pass 的功能，省卻排隊玩遊戲和等餐廳的時間，超方便！

東京迪士尼官方App有咩用？

東京迪士尼官方 App「Disney Resort」目前提供日文及英文版本（購票功能只限日文版），不只有齊東京迪士尼樂園和迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）兩大園區的地圖、設施排隊等候時間和巡遊時間表，還可以領取 Standby Pass、Disney Premier Access 和 Entry Request 通行証，為大家節省時間玩更多設施。

入場前，建議大家預先下載 App，並註冊一個 Disney Account，只需填寫姓名、出生日期、電郵等個人資料即完成登記，之後預約遊樂設施、餐廳、購買快速通行 pass 統統也會用到。

Disney Resort

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