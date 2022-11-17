  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

17/11/2022

美通脹蓋棺

#美國通脹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　前日（15日）美國公布其10月PPI跌至2021年7月前水平，最大的重點是服務業方面的PPI也在下跌，為甚麼服務業PPI下跌是重點？

 

（iStock）

　

 　今時美國不少貨是自中國進口，中國PPI的下跌，才會使中國的出廠價跌，亦即出口價跌。美國的入口價跌，才使到美國貨品上的PPI價跌。但服務業就不一樣，是百分百的美國製造，只有當這個美國本土的價跌，才是有啟示性的物價跌。

 

 

　　圖一是美10月PPI月比走勢圖；

 

 

　　圖二是美年比的PPI走勢圖。

 

　　圖二是加入了能源價格的，基本上連之前漲勢強烈的能源價格也下跌了，所以美通脹基本上是全線回下。

 

 

　　美儲局的鷹是否應收聲了？還不？看圖三，是美國服務業PPI下跌超勁，是自2020年11月以來的第一次下跌。

 

釋放儲備 能源價跌

 

 

　　附表，可以反映出美通脹蓋棺的過程，由今年1月至6月，美PPI一直高歌猛進，故美6月PPI便升至9.1%的高位。

 

　　PPI即製造業成本十分受能源價格左右。在6月起，美政府就釋放戰略石油儲備，製造業必然受惠（汽車運輸、燃油、機器動力等等都受惠，即是成本跌）。所以在7月，PPI能源這塊就崩然下跌了9.1%。到8月、9月，下跌的項目更多了，所以10月PPI下跌，是必然的事。

 

　　CPI跌，PPI跌，是否之後美國通脹就會自由體式下跌了？不是，可以有突變的，容後再談。

 

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#美國通脹

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk