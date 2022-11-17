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17/11/2022

自爆不獲邀去叱咤記招 Tyson Yoshi「我最喜愛15強」無影

#Tyson Yoshi #叱咤頒獎禮 #商台
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　　【晴報專訊】28歲男歌手Tyson Yoshi（程浚彥）上周沒有現身叱咤頒獎禮記者會，日前他在其歌迷TG群組訴心聲，自爆商台以他今年無廣東歌為由，沒有邀請他出席。另外，商台正展開「叱咤我最喜愛」第一階段投票，有份角逐男歌手的Tyson在投票網頁上的靚仔樣竟被消失，大會僅以頒獎禮的貨車宣傳照代替，他疑遭商台冷待。

 

　　Tyson Yoshi向來敢言，繼早前公開炮轟有公關抹黑他拒絕受訪後，日前他在TG群組回覆粉絲時，自揭遭商台冷待。商台本周起開始《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的我最喜愛的男、女歌手及組合第一階段投票，雖然Tyson入圍「我最喜愛的男歌手」，但在投票網站上竟沒有他的頭像，只以大會貨車宣傳相代替，惹來粉絲熱議。

 

商台最初以貨車宣傳相作為Tyson頭像。（IG圖片）

 

抽水自嘲「貨車頭」

 

　　Tyson在粉絲TG群組談到頭像事件，坦言：「Don't think they like me that much haha（唔覺得佢哋好鍾意我）。」他自爆連叱咤記招也未獲邀出席︰「完全無人搵我，我連360（昂坪）記招都唔知。」他透露商台以他今年無推出廣東歌為由而沒邀請他，但他卻有份競逐「我最喜愛的男歌手」，令他百思不得其解。他更在IG上載貨車改圖，自嘲是「貨車頭YOSHI」，向商台作無聲抗議，而商台投票網頁已換回Tyson的頭像。

 

Tyson自嘲「貨車頭」，諷刺商台冷待他。（IG圖片）

 

 

　　此外，商台昨日公布「我最喜愛」15強走勢，男團MIRROR有七人入圍，佔了一半席位，包括姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安、江生、柳應廷及李駿傑；而Tyson則未能入圍15強。其實，Tyson今年初接受衛詩雅YouTube節目訪問時，曾分享首度出席音樂頒獎禮的感受，他自言當晚在雙臂加上鐵甲裝飾，行動極不靈活；而他今年元旦正好穿鐵甲服飾出席叱咤頒獎禮。他又指頒獎禮好悶令他「瞌眼瞓」，「我同啲樂手相熟，走去後台玩，被工作人員捉返前台座位三次。」

 

今年元旦Tyson以鐵甲look出席叱咤頒獎禮。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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