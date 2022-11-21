開發手遊培訓中高層員工！寧願換人也要堅持靈活工作模式？本地軟件開發團隊：未來職場趨勢！

人才難求是全球企業在後疫時代面對的挑戰，有企業希望透過貼地而有趣的方式，來培訓現職員工以應對挑戰。

本地軟件開發團隊Horizon Technology與德勤中國推出手機遊戲《逆轉未來》，透過虛擬遊戲場景進行培訓。只有8人團隊的Horizon Technology，如何覓得人才發展大型項目，贏取跨企的信心。

每星期有一天要回公司，開會之餘更一起玩桌遊、打機，能增進士氣，亦可互相分享對編程及創作遊戲的想法。（受訪者提供圖片）

Horizon Technology創辦人及項目經理黃裕暉接受專訪時表示，早於2019年已跟德勤中國合作，當時德勤中國的相關人員透過網上搜尋「打工遊戲」發現機遇，合作推出以人才培訓為目標的手機遊戲《盛世風雲》，用作培訓近千名中高層員工。由於德勤中國覺得反應良好，今年決定合作推出全新遊戲《逆轉未來》並服務近2萬名員工。黃透露，開始有其他企業主動查詢遊戲培訓項目。

夥德勤中國 推手遊《逆轉未來》

Horizon Technology的定位是軟件開發公司，為客人編寫應用程式及網頁，遊戲製作並不是主業，卻因為黃裕暉的自由工作及管理理念，帶來更多生意機遇，同事工作亦更開心，變相吸引更多志同道合的人才。

一如不少中小企老闆般，黃裕暉先打工再創業。當年創業不但為賺更多的錢，亦希望不再被限制，有更多可自控的時間。抱著這個理念，他亦給予員工很大的自由度。創作《逆轉未來》的同事，由於感覺人生苦悶，打工太尋常，相信每個人應該有自己的夢想，希望將這個概念變成故事，再製作成遊戲。在黃的支持下，再找到一個基金支援，就製作出打工遊戲，繼而引來德勤中國的合作機會。

突圍非僥倖，在講求知識經濟的新時代，黃裕暉相信其獨特的管理方式，有助吸引新世代人才，亦是未來職場的趨勢。

除了作為管理層的他本人及太太外，其他同事也是24至30歲，靈活的工作時間及地點，是他堅持的工作及管理核心。「靈活工作模式是未來趨勢，寧願轉團隊成員，也要堅持。」Horizon Technology的團隊，基本上也是在家工作（WFH），每星期回公司一天，當天除了開工作會議外，亦會一起打機、玩桌遊。「我們稱之為Gathering（聚會），不是開會。」日常的工作安排及更新，則透過分配任務的方式進行，由專責的Project Executive跟進。「現時有很多工具，協助靈活工作。」

未來職場趨勢 靈活工作取勝

黃坦言，同事是否自律及責任感，是靈活工作安排的成功關鍵，他亦曾有過失敗的經驗。「之前有同事瞞著我們去做另一份工，亦曾有同事要求我們逼他回辦公室，表示要在辦公室工作才可以，但這些都不是我們想要的。」

他要求同事有自我管理及解難的能力，不需要公司的監控。當出現問題時，會先與該同事傾談，讓他明白自己未能跟上進度，會影響其他同事的工作。「當他感到尷尬時，自然會改進，比責備更有效果。」然而，他也明白不是所有人適合靈活工作模式，故也曾經更換同事，才組成今日較合適的穩定的團隊。