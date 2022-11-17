全球年度最廣獲徵引研究人員名單出爐！港大袁國勇、中大許樹昌入選！本港邊間大學排名最高？（附入選名單）

英國調查公司科睿唯安（Clarivate Analytics）日前公布「2022 年最廣獲徵引研究人員」名單， 今年獲選的 6,938 位學者均位列全球被引用文章排名首 1%。香港則有 75 位學者上榜，其中 4 人為政府抗疫專家顧問團成員，包括港大袁國勇、梁卓偉、孔繁毅，以及中大許樹昌。到底本港邊間大學的上榜學者人數最多？繼續睇詳細入選名單。

科睿唯安最新「2022 年最廣獲徵引研究人員」（Highly Cited Researchers）名單當中， 今年的入選學者共有 6,938 位，分別來自 69 個國家和地區，全部均為全球頂尖研究人員，具卓越學術表現，過去 10 年更有多份學術著作於所屬學科領域中，產生重大及廣泛的影響力，位列全球被引用文章排名首 1%。

港大上榜學者人數最多 政府專家顧問袁國勇、梁卓偉入選

美國哈佛大學是全球最多上榜學者的院校和科研機構，今年共有 233 位入選，中國科學院則以 228 人次排名第 2，其次是美國國家衛生研究院和德國馬克斯—普朗克協會。而香港就有 75 位學者獲選，當中香港大學佔 38 位，上榜人數連續第 2 年為本港院校中最多，分別來自醫學院、工程學院、理學院及經管學院，於全球院校和科研機構中名列第 26 位。名單包括 3 位政府專家顧問︰港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、內科學系臨床教授孔繁毅，以及醫學院前院長、公共衞生學院名譽臨床教授梁卓偉，還有港大校長張翔、副校長（學術發展）宮鵬、公共衞生學院教授高本恩等。

香港大學今年共有 38 位學者入選「2022 年度最廣獲徵引研究人員」。

而中文大學有 11 位學者獲選，分別來自醫學院、工程學院及理學院，當中政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學系呼吸系統科講座教授許樹昌入選跨領域類別，醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦教授，以及中大前校長、醫學院榮休講座教授沈祖堯則入選臨床醫學類別。城大亦有 26 名學者入選，全球名列第 50 名。

政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學系呼吸系統科講座教授許樹昌

中大前校長、醫學院榮休講座教授沈祖堯

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