憑《下流上車族》封民間視帝！林敏驄代言小米手機，再度大放笑彈！

很久沒有看TVB的劇集，但近期因為林敏驄，晚晚追看《下流上車族》。一直以為林敏驄只懂搞笑，原來拍感情戲同樣出色，他在劇中演技大爆發，情感真摰自然，被網民稱為「教科書級」演技，並封為「民間視帝」。而《下流上車族》亦因題材夠貼地，演員表現出色，被譽為神劇。

談及林敏驄，他曾創作不少廣告歌，我與他也合作過多次，不要看他說話時經常「九唔搭八」，但做起事來也有正經的一面。

影片截圖

林敏驄多才多藝，集作曲家、填詞人、歌手、吉他手、唱片監製、演員、電視節目主持等於一身，周身刀，張張利。他曾經為不少家傳戶曉的經典歌曲填詞，如《忘不了的您》、《少女心事》、《夢伴》、《無心睡眠》、《跳舞街》、《幻影》、《愛在深秋》、《霧之戀》等等，才華橫溢，是香港樂壇重要人物之一。

當年林敏驄除了與曾志偉主持大受歡迎的搞笑節目《開心主流派》，也曾參與不少電影的演出，更憑電影《全力扣殺》獲提名香港電影金像獎最佳男配角奬。

近期看到林敏驄為小米手機作代言人，他在廣告中發揮一貫搞笑本色，大放笑彈。

小米手機廣告片：





