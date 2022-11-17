資優生的智慧（下）：以「反反叛」來獲得到更多自由、更多思想空間！

（續上期）

老師讚賞的資優生，的確是父母們最想見到的乖孩子，守規矩，不反叛，在課室裏也是安靜地看書，不會表現出不耐煩的態度。但是，當老師稱讚他是不反叛的乖孩子時，他臉上出現了一個很頑皮古惑的表情，說：「我不是不反叛，而是反反叛，是真正的反叛！

成年人覺得後輩不依從他們的方法和看法，就是反叛，便會千方百計去勸喻、教導、改正、管制、懲罰⋯⋯。如果我覺得你們的看法不合邏輯沒有道理，我和你們爭拗的話，吃虧的必定是我。如果我覺得課堂所教的太淺易沒有挑戰而坐立不安或作出滋擾行為的話，我必定會得到懲罰，不得老師喜歡而又不一定會得到同學支持。如果你們通知家長，我的麻煩又會加倍。

相反地，我偏偏就是與你們估計的相反，我不一定合作，但不會不合作。這樣，我既不犯規，也不會令你們難堪，在課室靜坐一角自修便變成了雙方可以接受的互相尊重。

至於在家中，這套生存方法更見效。我不反叛不反駁，又會自律，正確來說不是乖不是聽話，而是我在這個家裡生活，仍是要靠父母，甚至可以說是在他們的世界裡生活。所以我不要麻煩，要享用到最大的自由度，便要無懈可擊，沒有無謂的爭拗和反叛，父母自然會對我放心，把管教的氣力全放在弟弟身上。

《第9課節》劇照

所以我覺得自己不是『乖』，因為我不是聽教聽話，也不是服從或順服。我是反反叛，因為當你們預計我是反叛時，我偏偏不是。我不相信反叛會帶來我想要的生活，我的反反叛反而容許我可以得到更多自由，更多自修自學的空間，更少的管束限制，讓我更自由奔放，更享受到我的思想世界！」

老師說完這個故事，感慨萬千，說：「如果我所有學生都是如此，我真的不知道我的工作是更易，還是更難！」

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