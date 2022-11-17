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17/11/2022

世界盃2022 │ 6大商場免費直播世界盃！540吋4K大電視 / 64場賽事免費睇！港九新界齊晒！

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Text: Sammy Leung

　　四年一度的2022世界盃將於2022年11月21日（香港時間）在卡塔爾舉行，而季軍賽及冠軍賽分別在12月17、18日舉行。而ViuTV會直播19場比賽賽事，而Now TV則會播放全部64場賽事。大家若想看世界盃直播，都可以相約朋友到以下6大商場免費睇波！

 

世界盃商場1. 奧海城：3,000尺人造草氈+2部430吋大電視設雙語旁述

 

　　奧海城與Now TV合作，全程免費直播由揭幕戰至決賽共64場賽事。奧海城地下中庭會有3,000尺人造草氈，大家可以在430吋大電視全程免費直播賽事。

 

　　另一邊活動大堂則會有另一部的430吋大電視，設英文旁述*球賽。而奧海城設OC x Now TV 體驗館，大家可以透過 AR 應用程式與心愛球星合照，另每晚都有會員贏取現金券及禮物的活動，詳情可以到官方網站查詢。

 

奧海城(圖片來源: 奧海城)

 

日期：11月20日至12月18日

地點：香港西九龍海庭道18號 奧海城2期主題中庭 (設中文旁述球賽)、奧海城2期活動大堂 (設英文旁述*球賽)

詳情：奧海城

* 29/11-3/12場次只直播中文旁述賽事

 

世界盃商場2. 屯門市廣場：540吋4K大電視+美甲+按摩

 

　　屯門市廣場與Now TV合作，全程免費直播由揭幕戰至決賽共64場精彩賽事！大家可以在中央廣場的540吋4K大電視上，全程清楚欣賞每位球星的一舉一動。

 

　　另外，屯門市廣場為會員特設美甲、按摩美容服務、換領「睇波福袋」及護膚禮品活動，讓大家可以邊享受邊欣賞賽事，詳情可以到官方網站查詢。

 

屯門市廣場 (圖片來源: 屯門市廣場)

 

日期：11月20日至12月18日

地點：新界屯門屯順街 1 號 屯門市廣場中央廣場

詳情：屯門市廣場

 

世界盃商場3. 荃新天地：全程免費直播+小球員足球訓練班

 

　　荃新天地與Now TV合作，將在荃新天地2期中庭全程免費直播由揭幕戰至決賽共64場精彩賽事！另外，荃新天地與香港西甲足球學校合作舉辦「小球員足球訓練工作坊」，會員可以讓3歲至9歲小朋友學習基本足球技巧，詳情可以到官方網站查詢。

 

荃新天地與香港西甲足球學校合作舉辦「小球員足球訓練工作坊」(圖片來源: 荃新天地)

 

日期：11月20日至12月18日

地點：香港荃灣楊屋道1號及18號 荃新天地2期中庭

詳情：荃新天地

 

世界盃商場4. 如心廣場：230 吋大電視+巨型錯視打卡位

 

　　如心廣場和Now TV 合作，全程免費直播由揭幕戰至決賽共 64場賽事，大家可以在230 吋大電視上觀看球賽。另外，如心廣場有足球狂熱派對、巨型錯視打卡位等活動。足球狂熱派對更邀到多位名人一齊睇波，包括歌手洪嘉豪、港足傳奇等，如心足球狂熱派對 VIP 通行證換領詳情可以到官方網站查詢。

 

如心廣場(圖片來源: 如心廣場 Facebook)

 

日期：11月09日至12月18日

地點：新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期

詳情：如心廣場

 

世界盃商場5. 黃埔天地：直播多場賽事

 

　　黃埔天地將於時尚坊MTR層直播多場賽事，當中更包括季軍及冠軍戰，大家可以在官網上查詢足球盛事直播時間表。另外，商場有「FIFA ONLINE 4 電競嘉年華」，於11月12日資深足球評述馬啟仁更會親臨現場，詳情可以到官方網站查詢。

 

黃埔天地時尚坊MTR層直播多場賽事(圖片來源: 黃埔天地)

 

日期：11月20日至12月18日

地點：九龍紅磡黃埔花園 黃埔天地時尚坊MTR層

詳情：黃埔天地

 

世界盃商場6. 中環街市：5米高LED大電視+露天草地

 

　　中環街市將與now TV合作並獲得所有賽事的轉播權，於11月18日至12月18日一連31日舉行直播活動，而中環街市地下露天草地變成賽事觀賞專區，有4.5米高LED大電視全程直播賽事。不過，要安坐在露天草地觀看賽事，是需要以消費換領入場券的。

 

中環街市地下露天草地(圖片來源: 中環街市Facebook)

 

日期：11月18日至12月18日

地點：香港中環皇后大道中93號及德輔道中80號

方法：於中環街市任何商戶消費滿HK$300起，免費換領露天草地賽事觀賞專區入場券

詳情：中環街市

 

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