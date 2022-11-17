原生家庭困死，想法改變命運

每年總收到一些相熟朋友或工作伙伴問，聖誕或暑假期間有否實習機會，給他們正在讀書的子女。簡單的問題，我亦輕鬆的說可以安排。

相對很多中產家庭父母都問過這個問題，又肯定幫過不少新知舊雨的忙，舉手之勞吧。

看似一個簡單問題，卻毫不簡單。

認識不少酒樓經理和廚師，他們子女最多就在他們酒樓實習，絕少找到寫字樓實習工作。名廚還好一點，識的人多，亦有體面，人家亦樂意幫忙。其他做三行、貨運、清潔和保安的，找誰？

一個富三代，他第一份實習就在瑞士一私人銀行做策略分析師，單聽名字以為他十分厲害。當然啦，他家族基金就放在這銀行裏，試問一般人有機會嗎？有機會入去，做的也只是執頭執尾小腳色。

影響一個人的是他的家庭，大家都會說這是「人人皆知」的事實。對，但又不完全是，有些生活在大富大貴之家，到最後也一樣窮愁潦倒。不過家庭影響一個人的，最重要是他的思維方式。

家庭，是一個人的人生起點，又是成長過程中的加油站，提供最原始的物質基礎，亦建構他的思考方式，又可滋養他心靈健康，從而最終或可以打破貧富鴻溝，改變命運。

內地紀錄片《出路》，類似前文提到英國BBC拍的《人生七年》，這齣紀錄片連續追蹤3個年紀相若孩子6年時間。這3個孩子，出身在大都會、小城市和農村，出身不同階層，有來自富人家的原晗寒，聽名字就知道不是普通家庭的孩子。她從中央美院附中輟學，看書、看電影、開咖啡館打發無聊。因為家裏經濟條件好，去了德國讀藝術。她可以在國外街頭喝咖啡閒逛，又可以在北京家裏隨意生活。她生活都是陽光，自信滿滿，畢業後創業做了CEO。

另一個孩子徐佳，小城市寒門子弟，重考高考又失敗，想過輕生，最終考取了大城市三流院校。為了幫助家庭，讀書時已工作賺錢養家，高中畢業就拼命工作，打幾份工儲錢，大學畢業，最後買樓結婚，典型打工仔階層生活。怕沒有、怕失去，於是追逐眼前，買樓結婚，不敢想太多太遠。

當袁晗寒無聊透頂時時，在山區裏生活的馬百娟，揹著破書包在陡峭山路去幾公里外學校上學。學校很小，只有兩個老師五個學生。她不知道甚麼叫無聊，她願望就是每個月掙一千塊錢幫家裏打個井。初中輟學後去城市打工，年紀少加上無技能，四處碰壁。

（影片截圖）

唯有返回農村，16歲嫁人結婚。紀錄片最後一個鏡頭，意味深長；是她在村裏和兩個20歲左右年輕孕婦傾偈，她眼光盯著人家挺著的肚子，肚子裏的孩子雖然未出生，但他的人生軌跡卻似乎早已經擺得清清楚楚，一輩子出不了這座大山。

富人有錢有人脈有資源，可以投入很大成本，培養孩子彈鋼琴，成為一個有音樂品味的CEO；窮人家庭也一樣，可以死拼難湊，培養孩子彈鋼琴，最終成為一個鋼琴教師。

袁晗寒掉了錢包，她媽媽說太好了，經一事長一智；而馬百娟還盼望著怎樣每個月掙1000塊錢為家裏打井；徐佳呢？他拿到3千元工資，和父母非常詳細討論著錢該怎麼用，怎樣省。把這3個鏡頭放在一起看，就看到家庭對於他們的影響了。

如何突破原生家庭的局限性，拉近貧富差距呢？唯一可以做的，就是改變思維方式。曾經做過一個低下階層孩子的mentor，他考DSE成績6個U，他媽問我考試點都有分，1分都是分，0分也是分，為何沒有分呢？

我說到真的是10分也好，你會拿出來嗎？她笑說也是也是。

之後，孩子很生性，讀毅進，及格；找工作，讀相關專業文憑。勤勤懇懇，由小工做到小頭目，之後有機會升主任，怎知他媽說「你唔得嘅」，「你懂甚麼管理」、「打份工咪算」之類的話潑他冷水。

連自己也不相信，人家又怎相信他？想法改變命運，今天他已是經理了，我正努力鼓勵他考工程師呢？