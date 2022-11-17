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17/11/2022

最佳航空2022｜年度最佳航空公司排行榜出爐！ANA服務攞滿分都屈居第二？國泰直頭唔入榜！邊間排包尾？（附10大排名名單）

#ANA #全日空 #最佳航空公司 #卡塔爾航空 #阿聯酋航空 #大韓航空 #泰國亞洲航空 #新加坡航空 #航空公司 #Bounce #機票 #愛琴海航空 #埃塞俄比亞航空 #維斯塔拉航空 #海南航空 #芬蘭航空
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Text: Louise Yuen

　　開關不久，很多人已經蠢蠢欲動放假去旅行，買機票的話，你又會如何選擇航空公司呢？美國行李寄存公司 Bounce 日前公布2022年國際航空公司排名，報告主要針對各大航空公司的機艙服務、餐飲、舒適度、娛樂性及最大行李限額等 9 個項目進行評分，當中經常上榜最佳航空公司三甲的新加坡航空榮登第 1 位，其次分別是全日空（ANA）和大韓航空，而去年排名第 9 的國泰航空則未有入榜。印尼有2間航空公司得分最低，過去1年更取消多達1／3航班。

 

新航成最佳航空公司 ANA機艙服務攞滿分

 

　　新加坡航空（Singapore Airlines）今年被Bounce評為年度最佳航空公司第1位，最抵讚是過去1年航班取消比率只有0.19%，而且屬少數航空公司於機艙服務、餐飲、舒適度和娛樂性均獲4分或以上評分。而去年獲第1位的全日空（ANA）今年則屈居第二，其機艙服務更獲得滿分，表現尤其出色，可惜航班取消比率達6.26%，比新航稍為遜色。大韓航空（Korean Air）則表現平均，位列第3。

 

新加坡航空今年被選為年度最佳航空公司第1位。

 

下一頁︰最佳航空公司10大排名

 

 

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