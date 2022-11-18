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18/11/2022

抵港核酸檢測少2次 曾持免針紙可領過渡疫苗通 方便出入表列處所

#核酸檢測 #過渡疫苗通行證 #0+3 #楊淑芬 #楊淑芬 #梁港蘭 #復必泰 #馬世文 #肺炎
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　　【晴報專訊】新增確診昨回升至8,052宗高位，但港府下周一（21日）起取消旅客第4及第6日核酸檢測，即抵港後只須做2次核酸；昨起抵港人士已可受惠。醫衞局解釋，8成個案在抵港初期揪出，強調做法不是放寬而是「優化」。

 

港府指，旅客在抵港後期，在本地感染風險，較從海外「帶毒」回港更高，故將核酸檢測次數縮減。（資料圖片）

 

　　另加推「過渡疫苗通行證」，持免針紙人士接種後可領取，有效期至下一針接種日。

 

　　抵港旅客核酸檢測「4減2」。醫衞局副局長李夏茵指，海外及台灣抵港旅客下周一起毋須再做第4日及第6日核酸檢測，但仍須連續7日快測。她指Omicron潛伏期短，在機場及抵港第2日已揪出82.8%個案，隨後2次核酸僅有0.4%和0.1%陽性，故作此安排。

 

　　惟本港過去1周感染個案按周升26.5%，本地升幅較大，達28.6%，輸入亦升5.7%。對此時作調整，李強調並非放寬，只是優化，且實施「0+3」後確診者只佔總旅客4.5%，屬可接受範圍。對何時推「0+0」，李稱「0+幾」意義不大，現時疫情反覆，要謹慎走每一步，平衡民生和防疫。

 

　　旅遊業界指減少核酸檢測僅便利回港市民，難吸海外客。旅議會總幹事楊淑芬預料，待團進團出落實才能帶動入境生意。永安旅遊行政總裁梁港蘭指，「0+3」後客量按月增8成，減核酸檢測有助業界復甦。永安副總經理馬世文指，新安排僅能輕微刺激出境遊。

 

料5萬人下周二可領過渡疫苗通

 

　　另外，疫苗通本月底提升門檻，5至11歲要打2針，12歲以上要打3針。李指部分持免針紙者，經醫生評估後已能打針，為免他們趕不及完成接種，下周二（22日）起可領取過渡疫苗通，只要選擇或已打1針，可憑此出入處所，有效期至下1針接種日，料5萬人受惠。而復必泰二價針料最快本月底抵港，政府期望下月內可作為第四針開打。

 

戲院和溜冰場原擬允黃碼者進入，但港府在實施前不足2小時，始宣布撤回放寬。

 

　　對臨陣撤回黃碼者可入戲院及溜冰場決定，李解釋因兩處所有時可飲食，為免混淆，才維持主動查核，原則是「室內可除口罩」即黃碼禁入。

 

　　本港昨有7,519宗本地感染，533宗輸入個案，多12人死亡。新變種多16宗本地感染，有3歲男童染BQ.1.1。另因院舍患者增加，當局決定密切接觸者在檢疫第4日核酸、第5日快測陰性，可提早解除隔離。

 

 

轉載自: 晴報

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