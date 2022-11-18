警拘10人涉兒童色情 7成受害人12至16歲 多於網上打機結識犯案者 遭誘騙拍裸照

【晴報專訊】本港今年首3季共錄得55宗涉及兒童色情物品案件，較去年多4%。警方本月2日及16日於多區採行動，拘捕10名20至57歲男子，他們涉嫌管有、串謀發布兒童色情物品等罪名，並搜出最少250條相關影片。

今年首3季共錄得55宗兒童色情物品案件，逾9成受害兒童為女性。（資料圖片）

警方指今年首3季兒童色情物品案，逾7成受害人年齡介乎12至16歲，大部分是在網絡遊戲或交友程式認識不法分子，被誘騙拍裸照或影片。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌指，本月2日在秀茂坪拘捕一名20歲無業男子，涉嫌以500至1,000元價錢，與其他人在網上社交平台售賣兒童色情物品；前日5個總區的警員再突擊搜查多個地點，拘捕9名介乎22至57歲的男子，他們涉嫌管有兒童色情物品，現時獲准保釋。

他續稱，警方在行動中帶走12部電腦、9部手機和4個外置儲存裝置，初步發現最少250段兒童色情影片，包括裸露和性行為，其中一人的電子裝置更載有140段影片，具體受害人數仍待點算。

戴子斌指該名20歲男子與其他人不認識，但會調查他們如何取得相關色情物品，不排除有更多人被捕。

一電子裝置藏140段影片

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明透露，本港今年首3季共錄得55宗兒童色情物品案件，比去年同期多4%，當中6成涉網上社交平台，逾9成受害兒童為女性，逾7成年齡介乎12至16歲。

而大多數受害者是在網上遊戲、聊天或交友程式認識犯案者，案發地點多為受害人住所。

受害者精神創傷難以磨滅





陳幸明提醒家長應多留意子女交友狀況（警方直播截圖）



陳幸明表示，兒童於網上玩遊戲時很易認識立心不良的人，並與其成為朋友甚至情侶，犯案者會抓緊兒童在金錢或遊戲道具等方面的需要，誘使他們自拍裸照或影片，也有部分兒童主動向對方提供照片或影片。

陳幸明強調受害兒童承受的精神創傷難以磨滅，未成年少女特別易成為受害者，若個人資料和影片被放上網，後果難以想像。

陳幸明呼籲家長，應該多關心子女在網上交友和活動情況，以免他們墮入網絡陷阱。