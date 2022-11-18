回應離巢環球傳聞 曾比特八卦陳凱詠被雪

【晴報專訊】曾比特（Mike）憑音樂真人騷《聲生不息》在內地爆紅，日前卻傳出他不滿遭環球唱片冷待而萌去意。昨晚Mike到電視城為台慶綵排，否認傳聞並強調與公司合作愉快，但卻避談合約事宜。

GiGi讚Mike比之前變瘦了。

曾比特和炎明熹（Gigi）一起綵排明晚台慶的表演項目「聲生不息福祿壽」，相隔近九個月終由內地返港的Mike，談及他拒續約環球及打算自組公司一事，Mike澄清︰「唔係傳聞咁講得一個助手，喺內地我仲有個經理人嘅，喺呢段咁長時間，公司畀咗我好多support，喺內地又有好多前輩照顧我，同公司合作得好開心。」

陳凱詠（資料圖片）

Mike又透露公司已安排他稍後推出新歌，又接了一個樓盤代言廣告，明年才北上繼續開工，他希望能兼顧中港兩地市場。但被問到是否剛與環球續約？Mike不欲多談，反而自爆相當關注同公司的陳凱詠（Jace）被雪藏一事，他返港即向公司了解，最後獲知是雙方理念不一致，並非不歡而散。

炎明熹與福祿壽合作難忍笑

GiGi上《思家大戰》玩得十分投入。

另外，Gigi、Mike將與「福祿壽」王祖藍、阮兆祥及李思捷在台慶一同表演，Gigi坦言最擔心忍不到笑，「朋友叫我唔好望佢哋個樣，望佢哋個鼻，但我應該會忍到係咁震。」此外，日前Gigi與After Class成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）及名監製嚴勵行（Johnny Yim），齊齊上李思捷主持的《思家大戰》，有「火星人」之稱的Gigi表現無令人失望，贏得全場掌聲。