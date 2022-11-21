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21/11/2022

白只讚演技有驚喜 江熚生單身太久談情

#江熚生 #忽然心動
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　　【晴報專訊】男團MIRROR副隊長江熚生（AK）的處男電影《忽然心動》現正上映，在戲中跟吳千語談情說愛的他，拍攝時突然怕醜仔上身，連搭女方膊頭都硬晒軚，極不自在。AK演男人戲則輕鬆得多，他在戲中與白只雖然只有一場傾心事戲，但二人一拍即合，更成為好兄弟。

 

 

　　江熚生與白只首度合作，AK自言收到劇本時，得知拍檔是白只，心中充滿期待。AK說︰「我哋之間有共同朋友，我都睇過佢嘅舞台劇演出，我好鍾意，所以好開心有合作機會。」電影以四個愛情故事組成，白只在戲中跟陳欣妍演一對戀人，他表示當知道跟AK有一場飲酒傾心事的場口，有感可互相切磋一下。而AK自言第一次拍電影，團隊非常照顧他，給他不少資訊去了解角色，跟白只的對手戲也比自己的獨腳戲來得舒服自然。白只大讚AK說︰「佢好鍾意戲劇，完全唔覺得佢係新人，感覺好似同輩咁。」

 

AK連搭吳千語膊頭也十分怕醜。

 

　　不過拍攝感情戲，竟然難倒AK。「我真係第一次同女仔演對手戲，簡單到好似同吳千語拖手、搭膊頭，我都勁緊張同尷尬，連經理人花姐（黃慧君）都笑我︰『做咩呀？搭膊頭都咁緊張？』我都唔知！可能依家無拍拖，好耐無同女仔相處…MIRROR都係男仔。」他講笑說為解決這個問題，「暫時唔同MIRROR開工，淨係同女仔工作！」

 

白只幾乎愛上AK

 

白只與AK互笠高帽，希望有機會再合作拍喜劇。

 

　　至於白只自言過往多演沉重的戲種，例如在《踏血尋梅》演殺人犯，今次難得碰上喜劇元素，他拍攝時很開心。「今次終於可以談心，用觀眾明白嘅方法去愛一個女仔，而唔係要殺咗佢。以前無乜機會拍喜劇，希望有機會拍多啲！」AK一向愛看喜劇，他自言希望有機會跟白只、張繼聰及朱栢康合作。對於這位戲劇後輩，白只大讚AK說︰「坦白講，呢個年輕人鍾意藝術，唱歌、跳舞又勁，又識得尊重同照顧前輩。佢有一種偶像嘅電力，有時望住佢，我都要小心啲，差啲愛上咗佢！套戲上畫後，觀眾睇到嘅AK，相信會好驚喜。佢嘅演技絕對唔幼嫩，演活咗角色，觀眾一定會鍾意。

 

讚陳欣妍係女神

 

陳欣妍扯開AK上衣，令粉絲大飽眼福。

白只半裸上陣，與陳欣妍玩滴蠟。

 

　　AK在戲中跟陳欣妍亦有「床上戲」，劇情指二人打算做戲整蠱吳千語，誰知玩過火。當陳欣妍扯起AK上衣時，AK十分怕醜、動作生硬，雙手猶如機械人。AK笑說︰「因為我未試過同女性好close咁拍戲，大家應該會覺得幾新鮮，因為未見過咁怕醜嘅AK！」他又大讚陳欣妍說︰「佢真係好靚，好似一個女神喺我面前。佢知道我緊張同尷尬，佢畀咗我好多信心話唔緊要。我哋太近時，我對眼唔知要望邊，於是望到好低。」

 

轉載自: 晴報

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