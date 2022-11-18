習拜會顯示出的微妙變化

最近幾個月，國際大事頻仍，反映世界正處於大變局中。3個多月前，佩洛西愚蠢地訪問台灣，被視為火上加油、挑釁中國的行徑，中國隨即包圍台海演習，也沒有國家可以說中國不是。英國接連換了兩次首相，顯示英國公投脫歐後，國力大損，進退失據，不知如何是好。中共二十大前，仍有一些「分析員」說習近平快將倒台，這是以主觀願望代替客觀分析的教材。習出國參加上合會議，使人驚覺中國早已布了局，佔有歐亞陸地65%、世界人口43%的9個國家，悄悄地已組成合作組織，當中包括能源與天然資源及產業大國，加起來只佔世界人口八分之一的西方盟國若要圍堵上合組織成員，不啻是在孤立自己。二十大後，德國總理帶同商團來華訪問，說明德國也並不願意聽從美國指揮。美國選舉結束，共和黨奪取不了參院，白宮暫不用走極端路線討好民粹主義。這幾天東盟與G20會議，一會接一會，元首各自開會，互摸底線，籌劃未來世界的大局。

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拜登轉軚 提「五不四無意」

這些元首會議中，最受人注目的當然是習近平與拜登開了3個多小時的會。會議過後，王毅向媒體透露，兩位元首開會，是拜登要求的，大家的溝通「坦誠、深入、建設性、戰略性」。「坦誠」意味著雙方都把問題擺出來，「建設性」則應是指美方有讓步，中國認為出現了對己有利的進展。究竟拜登說了些甚麼使王毅如此興奮？

拜登的立場可歸結為「五不四無意」︰不尋求改變中國體制、不尋求新冷戰、不尋求強化盟友關係反中國、不支持台獨、不支持「兩個中國」和「一中一台」、無意與中國發生衝突、無意尋求與中國脫勾、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國。

拜登此種「表態」，使人愕然。兩年前蓬佩奧及其他幾位大員，不是曾信誓旦旦聲討中國共產黨並煽動人民推翻它嗎？美國敢說沒有拉攏盟友向中國禁運高科技產品，打擊華為？組織五眼聯盟、QUAD等，還附上一些軍事演習，這些不是冷戰是甚麼？美國一直賣軍火給台灣，有美國軍人在台灣，已不是甚麼秘密，不支持台獨等，言行不符。貿易戰、科技戰、宣傳戰全部出齊，不是沒有往脫勾路上走，只是發現一旦脫勾便活不了，才自稱不打算脫勾。

拜登是思覺失調？記憶力太差？「五不四無意」只是隨便亂說一通，麻痹中國，以待時機？還是白宮有高人指點，智慧有增長？或是轉了性乎？也許無人能知答案，但我們總可作些猜測或寄以一些希望。

拜登的轉軚，不會是緩兵之計。眾所周知，中美競爭中，時間在中國一方，拖延時間對美國並不利。假若白宮的策略家有足夠智慧，轉軚是要因應形勢，不得不為。

歐損失慘重 掀反美暗湧

自特朗普發動貿易戰開始，形勢有甚麼轉變，以致美國也要調整策略？美國應感覺到，遏制中國很不順利，貿易戰使美國的物價上升，但中國的貿易總額與順差都無因加了關稅而縮減。為中國的芯片製造設置障礙，倒是使美國的芯片商擔憂，假以時日，中國一樣可提升自己的芯片水平，取代美國，這樣便會使美國喪失了一個龐大的市場。

近年的地緣政治也使美國擔憂不已。美國與西方抹黑新疆，但世上的伊斯蘭國家卻一致支持中國，而新疆正是伊斯蘭人口眾多的省份。美國從前在中東呼風喚雨，但今天中東的大國，已不再聽美國呼喚，沙特阿拉伯正是一個鮮明例子。澳洲的新任總理，一反前任，很想與中國重建關係。南美洲出現了新的政府，不滿美國，卻想與中國發展關係。就算是歐洲，表面上因俄烏戰爭而害怕起來，被美國乘虛而入，不敢造次，但這場戰爭令歐洲國家損失慘重，美國也不打算補償她們，這些國家與美國疏遠，只是早晚之事。德國總理訪華，頂住了不少反華壓力，但正好揭示了歐洲不滿美國的暗湧。美國要擔心的，是各國在經濟不景的情況下會否都有求於中國，拋棄美國。

台海倘開戰 美無法阻華

台灣問題更是使美國擔心。中國的軍力及武器進步神速，近日聽到一種說法，若台海有戰爭，15分鐘內中國可以摧毀台灣的全部重要基建，靠的還不是先進昂貴的導彈，而是在移動軍車上發射的便宜火箭炮彈，原來火箭炮射程已可達400公里，覆蓋了整個台灣，且有北斗導航，十分準確，此仗怎麼還可打下去？以前我討論過的航母殺手已不用再重複了。

美國知道在台海戰爭中無法阻得住中國，可如何調整策略？以前我說過，美國希望中國成為挑釁者，這有助美國爭取盟國制裁中國，共同遏制中國發展，但這招不一定有效，其他國家不聽美國指揮，便成廢招。另一招是拋棄台灣，甚至支持和談，這樣美國還可扮演和平使者，爭回一點面子。是否如此，要看美國有無足夠智慧。