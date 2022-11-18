善用3大情緒智慧！疫下尋市場缺口突圍而出！德安華駐港高管：最重要是與員工一起應對

走進變幻莫測的時代，社會結構因疫情帶來大轉變。企業要在不穩又高風險的市場中發展，領導者必須帶領員工順應變化，克服各種挑戰，才能讓企業穩中求勝。

德安華（Kroll）駐港亞太區董事總經理David Liu，憑其3大具備情緒智慧的領導特質，帶領員工順應疫情帶來的變化，克服各種困難。（湯致遠攝）

德安華（Kroll）駐港亞太區董事總經理David Liu，就憑著其3大「情緒智慧」領導特質：樂觀、具好奇心、勇於面對挑戰，無所畏懼地做決策，迎難而上。

曾為多間金融機構及風險投資公司作諮詢，入行逾20年的David，坦言見過不少風浪，而疫情確實顛覆了全世界的工作與生活形態，企業所面對的挑戰比以往想像的高。但他認為，這種不確定性帶來危機的同時，也帶來改變的機會，甚至可算是一種evolution（進化）。

試用混合模式 滿意工作效率

他舉例，混合工作模式近年在香港以至其他地區愈來愈受歡迎，「對我來說，其實也是一個新景象。」雖然該企早於疫情前就已經開始類似計劃，但一直未有實際採用。直到疫情爆發，香港分部也迅速地作出決策，立刻試行混合工作模式。

「不嘗試永遠都不會知道結果，想知道試用混合工作方式，員工效率會否更好。」他也坦言，一開始有擔心大家無法見面，難以了解同事工作進度。但至今，香港員工也甚為適應，工作效率也令他相當滿意，未來將會持續採用。樂觀的他補充說，就算嘗試結果未如理想，也當作為經驗。「最重要是與員工一起應對，一起經歷。」

疫情下，成為風險管理諮詢公司的領導人，David更有責任將客戶企業面對的危機化為機遇，「是次『進化』算是另類商機，因不少企業在疫情爆發後，更願意以前瞻性思維，留意各種潛在危機。」他補充，公司更要把握是次機會，找出市場缺口突圍而出。

Kroll除了採用最受新世代歡迎的混合工作模式外，也打造了自由座位的辦公模式。（湯致遠攝）

趁機找市場缺口 去年整合服務

因此，Kroll去年決定重塑品牌並整合服務，提供7個主要核心領域的一站式諮詢，包括估值、網絡風險及企業併購和重組等服務，以「One Kroll, One Team」的方式，提供服務，贏取客戶。

David另提到，除了在服務內容要作出轉變外，與客戶溝通的過程，也要因應市場環境和需求作出變革。「過往我們與客戶總依賴面對面會議，attached at the hip（密不可分）。但現時世界已改變，可透過虛擬會議，加快與客戶商討。」關鍵是要聆聽客戶需求，提供合理及適當的建議。