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18/11/2022

【FOCUS】侯俊偉「犯眾憎」實有因　財策緊縮漸成全球主流

#加稅 #財政緊縮 #侯俊偉
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　　從450億英鎊「大花筒」，到550億英鎊「大緊縮」，英國財政政策時個55日迎來天旋地轉。

 

　　新任財相侯俊偉(Jeremy Hunt)操刀的《2022秋季預算案》，周四(17日)祭出「2023年起加稅240億英鎊+2025年起減支300億英鎊」的強化財政紀律組合拳，逾半英國家庭將直面二戰結束以來最高水平稅負；疊加通脹高企、息口走升，可支配收入恐跌回8年前。

 

1200億英鎊年度利息支出壓頂

 

　　Santa Clause is coming to town？等等，是一代人以來最大幅度加稅。在英國生活成本危機深陷41年來最水深火熱之際，何解侯俊偉仍甘願「犯眾憎」？

 

 

　　除了前任關浩霆的任性刺激，觸發英債雪崩前車可鑑，最直接原因，當屬逾1200億英鎊年度利息支出壓頂(錄1940年代最高水平)，倒逼唐寧街整肅財政紀律。按侯俊偉的劇本，加稅、減支將降低債務佔GDP比重(現時約為95%)，有助削減利息支出及經濟暴露於債市波動中的脆弱風險，從而在衰退兵臨城下時，支撐穩定和信心。

 

　　但所謂「世上沒有免費的午餐」，儘管保守黨技巧性地將實際削減開支推遲至2024年下次大選之後，即2025/26財年、2025/26財年、2026/27財年分別削減116億、232億、363億英鎊，相當於本屆政府任期內的公共開支不受影響，但將於明年開始的激進加稅，恐令英國人的稅收負擔攀升至37.5%，刷新二戰後最高水平。

 

家庭可支配收入或錄最大跌幅

 

　　從何處搜羅240億英鎊稅款？最大貢獻來自調高油氣公司暴利稅由25%至35%，以及對風能、太陽能、核能等低碳發電開徵45%的臨時稅，預料可進賬140億英鎊。

 

 

　　另一狠招則是針對個人徵稅，包括延長凍結個人所得稅起徵點，由2026年至2028年4月，換言之，打工一族不但相當長一段時間減稅無望，且未來可預見的加薪都將令自己隨時跌入更高一級稅率。

 

　　同時，將45%的個稅起徵點由年收入15萬英鎊降近兩成至125140英鎊；授權地方政府在毋須公投下可上調市政稅幅度由3%至5%(或令每個家庭每年多付250英鎊)。此外，並降低一系列稅收優惠「甜頭」，包括資產增值稅免稅額由12300英鎊未來兩年降至6000、3000英鎊；電動車2025年4月起不再享稅項豁免；印花稅削減從永久改為僅維持到2025年3月底。

 

　　據英國預算責任辦公室(OER)估算，英國家庭明後兩年可支配收入將累計縮水7.1%，為自1956年有記錄以來最大跌幅；直至2028年，預計仍將低於大流行前的水平。反對黨工黨就指摘該預算案是「打劫全民錢包」。

 

美國、加拿大、澳洲同擬減支

 

　　一葉而知秋，財政政策從擴張向緊縮轉彎的遠不止英國。在全球最大經濟體的美國，繼2022財年預算赤字按年減半後，2023年財年首月(10月)預算赤字再錄按年跌47%至880億美元。剛當選眾議院議長的麥卡錫就透露，鑑於民主黨已經花費了數萬億美元，共和黨將尋求要求拜登削減開支，以換取提高債務上限。

 

　　此外，加拿大政府本月初發布的秋季經濟聲明同指，將在為加拿大人提供必要支持和財政責任之間取得平衡。上月底，澳洲財長Jim Chalmers同於其首份財政預算案中宣布削減220億美元開支，背後是政府債務利息支出預期將從今年的130億美元翻倍至2025/26財年的265億美元。

 

　　當「平衡收支」的聲音愈來愈響，財政緊縮似漸成主流，或意味各國政府疫情期間鼎立支持個人、企業的時代已告終點。面對可能的息率、稅率「雙加」，縮減成本勢成應對貨幣、財政雙緊縮的不二之法，Meta、亞馬遜、華爾街的高端裁員潮向低端蔓延，恐只是時間問題。

 

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