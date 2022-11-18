秋天眼睛易乾澀！日本滋潤型眼藥水大比拼：Top2香港有得賣！樂敦vs獅王邊款較滋潤？戴Con都用得？（附詳細清單）

打工仔長期對著電腦屏幕，加上日用夜用電話，眼睛變得容易乾澀也是常有之事。長期眼乾，除了會令雙眼無神，嚴重更有機會造成視力受損！想保持雙眼濕潤，不少人也會選用乾眼專用的眼藥水，日本雜誌《LDK》就比較了不同乾眼專用眼藥水，當中有普通眼藥水，亦有隱形眼鏡專用的眼藥水，當中不少亦有港版，不過趁日元匯率低，大家亦不妨先mark低心水產品，到日本掃貨！

是次《LDK》主要以眼藥水的成分為測試準測，並把各款眼藥水分成不同等級，先睇普通眼藥水top5排名！

注：「*」為有香港版本或在港有售，成分效用一切以日本版為準。

1. 樂敦：樂敦盈保濕潤眼液*





日本版 參考售價：624円

（圖片來源：LDK）

香港版 參考售價：$59.9（屈臣氏）

（網上圖片）

成分：A+

注：硬式隱形眼鏡可用

2. 樂敦：樂敦盈EX保濕潤眼液*

日本版 參考售價：1,027円

（圖片來源：LDK）

香港版 參考售價：$90（屈臣氏）

（網上圖片）

成分：A+

注：硬式隱形眼鏡可用

3. 獅王：Smile藥用眼藥水A DX

參考售價：1,650円

（圖片來源：LDK）

成分：A

注：硬式隱形眼鏡可用

4. 樂敦：V頂級綠鑽眼藥水*

日本版 參考售價：1,650円

（圖片來源：樂敦製藥）

香港版 參考售價：$109 （萬寧）

（網上圖片）

成分：B

注：硬式隱形眼鏡可用

5. 獅王：Smile潤目時刻滴眼液

參考售價：748円

（圖片來源：LDK）

成分：C

注：硬式／軟式隱形眼鏡可用

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