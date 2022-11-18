由於呢個星期突然爆出多單猛料，所以今期專欄分別就人大選舉同錯播國歌事件同大家八一八啲花邊消息。

一、人大選舉

立法會補選提名期已經完咗， 4個補選位置將會由6人爭奪，估唔到同期舉行嘅人大選舉先係眼球焦點所在。噚日有媒體報道，由於人大常委譚耀宗由於已經有返咁上下年紀，所以佢就唔會再尋求連任，取而代之嘅，可能會係前特首林鄭月娥。

呢單傳聞傳出之後，Tina即時反應就係「唔係呀嘛！」，立即打電話俾政圈朋友打聽。大家都話對於呢個傳聞絕對係難以想像，事前更加係諗都無諗過。其中一位熟悉內地政治體制嘅圈中人指出，林鄭嘅地位當然夠晒料去做呢個位，履歷表上唯一較差嘅就係林鄭多年來喺香港官場打滾，其實係對內地法律體制無深入認識，要做常委的話絕對係要先行做好多功課先接到手。不過呢位圈中人就話，「好打得」又「考第一」嘅佢，呢啲都只不過係碎料。

林鄭接手譚Sir做人大常委嘅最大問題，就係會令林鄭多好多面對傳媒嘅曝光機會，因為一旦涉及人大立法又關香港嘅事，媒體都係直接搵譚Sir，林鄭取而代之的話，加上佢前特首嘅身份，上鏡嘅機會只會有增無減。讀者應該都記得，過往前特首梁振英都不時喺社交媒體對林鄭政府指指點點，惹來不少風風雨雨，到後來先有所收斂，如果林鄭做咗人大常委，少不免都要對一啲涉及國家同香港嘅政策點評，到時又會唔會令到李家超政府尷尬呢？呢個絕對係考慮要點。另外有人話以佢曾經係一區之首嘅身份去做人大常委，身份上絕對係唔匹配，不過Tina認為，呢個唔會係林鄭考慮之列，只要有位畀佢繼續服務國家，林鄭係一定會做。就睇下嚟緊林太會唔會再次站喺鎂光燈之下。

二、國歌風波

周初掀起嘅香港欖球隊國歌風波，雖然有唔少立法會議員喺施政報告致謝議案之中對事件抨擊香港欖球隊，但係去到周末前似乎已經熄咗少少火。

事件由一開始未搞清楚責任誰屬，建制派KOL蜂湧而出諗住「港獨再現」，甚至有人諗住要去韓國領事館抗議，到依家發現極可能係韓國方面一啲超低級錯誤導致發生事件，反而轉口向香港欖球隊問責，仲有議員要求解散欖球隊。

其實Tina就唔多明白呢班指責欖球隊員嘅建制派議員邏輯所在，運動員一向都專注於運動上表現，要佢哋能夠滴水不漏咁處理呢件突發嘅政治事件，絕對係強人所難，更何況呢班球員之中大部分都係非華人，將問題指向一班被問題所影響嘅人身上，係唔係議員應有之言？Tina認同整個香港體育界應該要汲取教訓，訂立一個應對方式以免再有咁尷尬嘅情況再次出現，但你話要批鬥到懲處呢班唔係佢哋做錯嘅運動員，只會令人心寒。