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18/11/2022

科技業衰落？Meta、Tesla等科技巨頭解僱逾13萬人！矽谷裁員潮也許只是重新分配人才？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

Amazon、Meta、Microsoft、Tesla、Twitter等科技巨頭近日紛紛傳出裁員消息，令市場憂慮這是科技業衰落、甚至是全球經濟衰退的先兆。然而高盛認為，科技業就業人數佔整體勞動市場的比例很低，所以業內大規模並不代表經濟前景黯淡。更有人事顧問指出，這波矽谷裁員潮只是人才重新分配，讓傳統大企業或種子初創有機會吸納以往聘不到的IT精英，有助加快傳統產業數碼轉型、甚至推動科技行業實現新一波的創新！


Meta裁員人數居科企之冠


　　自2022年中開始，矽谷大型科技企業接連宣布裁減人手或凍結招聘。11月14日，全球最大電商平台亞馬遜（Amazon）傳出裁員消息，據報該公司將解僱約10,000名員工，主要對象為Amazon硬件部門，包括智能語音助理Alexa與監控攝影機的研發人員，以及人力資源與零售部門員工。



Amazon的主要裁員對象包括智能語音助理Alexa的工程師、以及人力資源和零售部門員工。（圖片來源：Amazon官網）


　　11月9日，坐擁Facebook、Instagram與Whatsapp的社交媒體巨擘Meta宣布大砍11,000名員工，等於員工總數13%。這不僅是該公司成立18年來首次大規模裁員行動，其裁減人數更是迄今為止科技巨頭中最多的。



疫情期間，Meta員工人數大增60%，但隨著網上廣告收入放緩、以及受到TikTok等競爭對手威脅，致使業績表現未如理想，被迫裁減11,000員工。（圖片來源：Meta官網）


　　11月4日，剛被伊隆·馬斯克（Elon Musk）收購的社交平台Twitter，也宣告要解僱3,700名員工，約為員工總數的一半，減幅之大冠絕其他科技企業；11月13日，再從5,500名合約員工中裁撤4,400名，大多為身處印度與其他海外地區的職員。



馬斯克入主Twitter後，實行大刀闊斧的50%裁員計劃，讓員工人數從原先的7,500名被裁到只剩3,700名。（圖片來源：Twitter@ElonMusk）


　　11月3日，美國第二大網約車平台Lyft宣布裁減13%的員工，即約700名職員；這是繼5月對內宣布要放緩招募腳步、以及6月裁去60名員工後，該公司新一輪的「瘦身」行動。同日，電子支付服務平台Stripe也公布解僱1,100名員工，相當於全球人手的14%。


今年科技業裁減逾13萬人


　　10月17日，微軟（Microsoft）宣布多個部門要裁減人手，整體裁員人數少於1,000人。8月30日，社交媒體平台Snap宣布裁員20%，相當於1,000多名員工。7月26日，全球第二大電商平台Shopify，宣布裁撤1,000名員工，約佔全球員工總數的 10%。


　　6月23日，Netflix公告撤減300員工，主要對象為美國職員；這是繼5月解僱150人後的第二波裁員行動，合共削減約450個職位。


　　6月2日，馬斯克向特斯拉（Tesla）管理階層發送一封內部電郵，信中表示他對經濟前景有一種「超級糟糕的預感」（super bad feeling），認為公司需要裁減10%員工；隨後，他又表示會增加招聘時薪兼職員工，預計整體人手會因而此減少3至3.5%。


　　根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi的數據，截至11月18日為止，2022年全球科技企業已解僱了13.4萬名員工；單計11月份，裁員規模更高達4.2萬人。外界擔憂，這波矽谷裁員潮是科技業長達20年盛世終結、經濟衰退的先兆。但高盛（Goldman Sachs）對此卻不以為然，指出在整體勞動市場中科技業員工的佔比很低，所以矽谷裁員並不代表經濟前景轉差。



裁員追蹤網站Layoffs.fyi的數據顯示，自2022年起，科技業在11月份的裁員人數最多，達到42,356人。（按：紅色棒代表裁員人數，藍色棒則為裁員公司數。）（圖片來源：翻攝Layoffs.fyi網站）


Shopify疫情期間過度招聘


　　其實，科技巨頭之所以現在需要裁員，主要因為疫情期間網上經濟活動蓬勃發展，令他們對數碼經濟預測過於樂觀，從而過度招聘和擴張業務所致。可是，隨著全球疫情逐漸放緩，民眾看似逐漸回復疫前的生活和購物習慣，加上高通脹與高利率等不利環境因素，使網購需求不斷降溫。


　　以Shopify為例，過去疫情期間，全球各地實體店面被迫休息關門，於是很多商戶轉移陣地到網上繼續經營，而Shopify網店平台正是當時的熱門選擇之一。有別於一般大型網購平台，Shopify容許店家掌控自己的營業數據，甚至主動提供流量分析工具，讓他們可以決定如何部署營銷活動，因而廣受中小企商戶歡迎。


　　2021年，Shopify全年總收入暴增57%，當時執行長托比．呂特克（Tobi Lütke）看好疫情後電子商務仍會快速成長，更預言電商收入的增長勢頭至少會維持5年到10年，於是決定大幅擴充編制——2016年員工數目為1,900人，及至2021年已躍升到10,000人，增幅高達5倍。


　　踏入2022年，疫情對日常生活的影響逐漸降低，消費者也開始重拾過去的實體購物模式，跑到街頭店面挑選心愛商品，致使Shopify的網購訂單持續萎縮。因為業績不似預期，Shopify股價迄今累跌了78%，所以要裁減全球10%員工，以減輕營運成本。Tobi Lütke承認，押注電商疫情後依然快速增長是一項錯誤決定，並對受影響員工深表歉意。



Shopify靠著客製化的網店服務，方便各路店家在網上販售自家產品，疫情期間異軍突起。但進入後疫情時代後，業績不如預期，最終也要裁減10%員工。（圖片來源：翻攝Shopify官網）


科企因修正過度樂觀而裁員


　　但看錯疫後市場行情的又豈止Shopify呢？同樣被疫情紅利衝昏頭腦而過度招聘的，還有Amazon與Stripe。亞馬遜在2019年底擁有798,000名員工，及至2021年底全職和兼職員工數目已達到160萬人，兩年間暴增2倍，所以就算Amazon要裁掉10,000名員工，人力資源仍然非常充裕。


　　至於Stripe，現時全球員工人數約8,000人，裁減1,100名員工後，也只是回到2022年2月約7,000名員工的原有水平，對公司營運影響不大。由此可見，科技巨頭裁員只是修正先前的過度樂觀，並不代表整個行業衰退。



Stripe是電商巨頭Shopify的網上支付服務商之一。受惠於疫情紅利，Stripe於2021年3月獲得6億美元（約46.8億港元）的融資，讓公司估值攀升至 950億美元（約7,410億港元），成為全球估值最高的初創企業之一。（圖片來源：翻攝Stripe官網）


　　另一方面，對IT從業員來說，這波裁員潮帶來的衝擊也是極度輕微。根據美國計算機行業協會（CompTIA）的科技職缺調查報告，10月份科技相關職缺數目上升逾3%，達到317,000個，比9月份多出10,000個以上。縱然全年有13萬人被大型科企裁撤，但科技業內卻存有逾30萬個職缺，足以完全消化這群失業大軍。

　　科技網上社群Built In的營銷長謝里丹．奧爾（Sheridan Orr）指出，剛被解僱的IT從業員很快就可以找到新工作，沒有經歷長時間的失業，因此今次裁員潮所帶來的不是大規模失業，而是IT人才重新分配。


傳統企業、藥廠出手搶人手


　　長久以來，IT精英偏好進入矽谷科企工作，傳統大企業即使開出優厚條件，也不易獲得他們的青睞，但現在情況卻改變了。根據招聘平台ZipRecruiter在2022年10月進行的調查，過去6個月內找到新工作的IT人員，雖然有74％選擇留在科技行業，但卻有26％決定轉投傳統產業；當中有6％加入零售業，5％進入金融業，2％投身醫療保健界，2％則從事專業商業服務業。


　　近年傳統企業開始投入數碼轉型，故此對擁有人工智能、雲端運算、以及網絡安全等技能的人才，興趣也會愈來愈大。《彭博》（Bloomberg）專欄作家孫康納（Conor Sen）指出，對已邁入壯年的IT精英來說，考慮到當前不明朗的經濟環境，離開風高浪急的矽谷科企，加入傳統大企業如銀行的科技部門，可說是更吸引的選擇。


　　同時，生技及製藥公司也想吸納這群被裁撤的IT人才。時至今日，無論是藥物研發、臨床試驗、製藥生產，或銷售物流等環節，均需要用到人工智能與大數據分析。2022年7月的招聘資料顯示，全球43％製藥公司都有至少一個與人工智能相關的職位空缺，當中更包括輝瑞（Pfizer）、強生（Johnson & Johnson）、武田（Takeda）等國際大藥廠。



在輝瑞官網的招聘頁面上，目前可以找到5個跟人工智能（AI）和機器學習（ML）相關的職位空缺。（圖片來源：翻攝Pfizer官網）


失業矽谷精英流向種子初創


　　除傳統企業與製藥公司外，新晉初創企業亦是今次裁員潮的得益者。以往，仍處於種子階段的早期初創因財力有限，根本聘不到最頂尖的IT人才；現在，科技巨頭裁掉了大群IT精英，正是他們搶人才的好機會，但大前提是要有足夠資金來進行招聘。


　　全球經濟仍面臨不確定性，投資者態度轉趨保守，對成熟科企的投資額正急遽下降，惟對種子初創卻依舊興趣滿滿。這類初創的產品與技術方案尚未成形，受到通脹、加息、供應鏈干擾的衝擊較小，因而獲得創投人士的垂青。


　　2022年第3季，種子初創的估值與創投交易的規模皆創下新高。招聘公司Betts Recruiting營運長帕特里克·凱倫伯格（Patrick Kellenberger）表示，這意味早期種子初創將會釋出數以萬計的IT職位空缺。


　　招聘平台ZipRecruiter首席經濟顧問朱莉婭·波拉克（Julia Pollak）補充指，當大量IT人才遭解僱而流出人力市場，他們有機會找到志同道合的夥伴，攜手創辦一家充滿鬥志的科技初創，締造下一個科技巨頭。


　　參考矽谷發展史，不少科技巨頭都是在經濟低迷之際起家，例如Google成立於1998年，正好在2000年科網泡沫爆破前。由此視之，今次矽谷裁員潮可能會讓創新能量重新釋放，人力資源重新分配，為科技產業的下一個盛世埋下伏線。

 

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