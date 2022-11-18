紅葉2022｜漁護署紅葉指數更新！幾時係大棠紅葉高峰期？紅葉巴士回歸！邊度上車可直達賞楓林？（附交通詳情）

踏入初冬，意味着賞紅葉的季節快將來臨。元朗大棠楓香林向來是香港賞楓的熱點，港鐵今年的「紅葉巴士」K66A於11月20日首航直達大棠山道，讓大家輕輕鬆鬆走入楓香林，感受大棠的秋色。



元朗大棠楓香林

香港都有紅葉指數？ 12月下旬紅葉高峰期

楓香林位於大欖郊野公園的元朗大棠，園內的楓香樹和烏桕每到秋冬都在寒冷氣溫及強光照射下，樹葉慢慢轉為黃色及紅色，而12月下旬至1月初正是紅葉高峰期，整個山頭都被紅葉覆蓋，盡是濃濃的秋色氛圍，個個都衝來打卡賞楓。





一到冬天，元朗大棠楓香林便會滿山紅葉，一片楓紅秋色。

雖然香港未有日本weather news般的完整紅葉預報，可以一次過看勻日本各地的楓紅狀況，不過漁農自然護理署近年亦推出「紅葉指數」，每逢12至1月於網站及香港郊野公園Facebook專頁更新紅葉指數，將紅葉顏色劃分為A、B、C、D共4級，分別代表極紅、開始轉紅、黃和綠。漁護署近日提早於11月18日更新紅葉指數，網站所見，元朗大棠楓香林的夾道暫時仍是一片翠綠，可能待氣溫進一步下降，楓香林才開始轉紅，建議大家計劃前往大棠楓香林賞紅葉前，先查看漁護署當期的紅葉指數評分，避免撲空。

漁護署於11月18日更新紅葉指數，大棠楓香林仍是一片翠綠。



漁農自然護理署每逢12至1月都會更新紅葉指數。

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